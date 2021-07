La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se reunió con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a quien entregó un balance de la administración de los establecimientos educacionales que son parte del municipio ante un eventual retorno a clases presenciales.

En la instancia, Hassler afirmó los recintos se encuentran en estado de “crisis” y que no decidirá sin la consulta previa a las 44 comunidades educativas de la comuna para realizar un diagnóstico individual y sopesar la estructura y condiciones sanitarias de los establecimientos.

“Tenemos 19 establecimientos, de los 44, que no cuentan con condiciones específicas necesarias para realizar clases. Tenemos problemas de diversa índole, como dos establecimientos que no cuentan con libros de clases, nos parece un desidia tremenda (…) tampoco sistema de internet. Hay varios servicios en establecimientos que ni siquiera han sido pagados, la Dirección Educación no paga el arriendo desde abril”, comentó la jefa comunal.

En ese sentido, la alcaldesa entregó un documento que detalla una serie de falencias en términos de infraestructura, falta de medidas sanitarias y un desorden administrativo que se arrastra desde la administración del alcalde Felipe Alessandri.

La alcaldesa detalló algunas de las principales falencias con las que ha tenido que lidiar, como la existencia de una bodega con más de mil computadores y otros mil tablets cuya compra fue aprobada en agosto del año pasado y aún no han podido ser entregados por un mal procedimiento administrativo.

Sobre este hecho Hassler señaló que “ya nos encontramos regularizando estas situaciones, pero debemos hacerlo en un contexto de grave déficit financiero, donde hemos dejado de recibir cerca de $2 mil millones de parte del Mineduc en subvenciones escolares para este año y proyectamos que esa cifra llegue hasta los $3.500 millones”.

Finalmente, desde el Ministerio de Educación se comprometieron a entregar todos los apoyos necesarios para que eventualmente se puedan abrir los colegios de Santiago durante este último semestre del 2021.