Un grupo de apoderados del Colegio Palmares de Quilicura se enfrentan al sistema de tómbola, lo que podría dejar sin matricula a un curso completo de la generación de los quintos básicos.

Desde el establecimiento particular subvencionado aseguran que la ley y el Mineduc los autoriza a aplicar el sistema de selección denominado “embudo” cuando no pueden garantizar la continuidad de estudios a sus alumnos al no tener capacidad, según lo consignó Chilevisión.

Jorge Poblete, subsecretario de Educación, afirma que “La Ley de inclusión del Gobierno anterior que crea el sistema a la admisión escolar, establece que los colegios que no puedan dar continuidad a sus estudiantes en el siguiente curso deben hacerlo mediante un proceso de selección aleatorio“.

Para el año que viene, el colegio dispone de 135 vacantes para 6° básico cuando originalmente la generación contaba con 160 alumnos.

Según Tamara, una apoderada del establecimiento sentencia que “nos avisan a estas alturas del año, cuando ya tenemos cero posibilidad de buscar un colegio nuevo para nuestros hijos. Es fatal. Encuentro que es una burla”.

En tanto, entre los criterios de prioridad para la selección se encuentran: Tener hermanos en el establecimiento, estudiantes prioritarios, hijos de funcionarios y exalumnos.

“En Quilicura no tenemos buenos colegios (…) también es el tema personal, mi hijo me dice ‘por qué tengo que estudiar en base a un concurso, no me quiero ir"”, relató una apoderada.

Finalmente, el proceso será puesto en marcha este primero de junio, y desde el establecimiento afirmaron que aquellos estudiantes que queden fuera del colegio en agosto serían reubicados en otro.