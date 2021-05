Este martes decretaron prisión preventiva para Fernando Behm del Campo, imputado por el homicidio de dos hermanos de 14 y 18 años en su domicilio en El Bosque. Durante la audiencia de formalización el fiscal dio a conocer antecedentes que podrían rechazar un posible trastorno mental de Behm.

El fiscal Christian Toledo de la Fiscalía Metropolitana Sur, consignó que el imputado trabajaba como guardia de seguridad por lo que tuvo que pasar por exámenes resultando apto para desempeñarse en esa labor.

En el informe psicológico emitido en el contexto de contrato de trabajo se determinó que, “sus relaciones interpersonales, normales; asertividad, normal; empatía, normal; trabajo en equipo, normal; línea de trabajo, normal; área de control de impulso, normal; tolerancia, promedio. Conclusión, se indica que está calificado para el trabajo“.

Antes de la formalización, el sujeto fue examinado por una médica de Área de Salud (ASA) del Centro de Prisión Preventiva Santiago 1 cuyo resultado fue: “examen mental, copera en la entrevista, no tiene alteraciones psicomotrices, relación espacio tiempo, concentración conservada, pensamiento de velocidad normal, sin ideas delirantes (…) frialdad afectiva no psicótica, juicio de realidad conservado y reporta alucinaciones visuales que no cumplen características psicopatológicas“.

A partir de lo anterior se develó que el imputado no mantiene enfermedades de carácter psicológico, lo que según el fiscal, no se condice con los relatos del padre y la madre de Fernando Behm.

Finalmente, se determinó que el Servicio Médico Legal (SML) deberá practicarle un examen para descartar posibles alteraciones mentales por parte del formalizado.