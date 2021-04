Este jueves 10 comunas de la región Metropolitana despertarán en fase 2 de Transición del plan Paso a Paso después de un mes de confinamiento en la capital.

La medida anunciada por el Gobierno será efectiva a partir de las 05:00 de la madrugada en las comunas de Alhué, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa.

Ante esta nueva etapa de desconfinamiento en el Gran Santiago, se hacen presentes dudas sobre lo que no se puede y se puede hacer en esta actualizada fase, por ello BioBioChile te lo cuenta a continuación.

1. Todas la personas, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir de lunes a viernes, pero no ir a lugares en cuarentena.

2. Quedarse en casa sábados, domingos y feriados.

3. Respetar el toque de queda que implica no poder salir entre las 21:00 y las 05:00 horas salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o funeral.

4. Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena.

5. Asistir a restaurantes, sólo en terrazas o espacios al aire libre y en grupos de máximo 4 personas, solo hasta las 20:00 horas.

6. Realizar actividad deportiva de lunes a viernes, en espacios abiertos, en grupos de máximo 10 personas. Los fines de semana y festivos, sólo en la banda horaria de 05:00 a 10:00 horas, y sin usar auto o transporte público.

7. Tener reuniones sociales en residencias particulares con máximo 5 personas en total, y solo de lunes a viernes.

8. Asistir a ceremonias de culto religioso con un máximo de 20 personas en lugares abiertos y un máximo de 10 personas en espacios cerrados.