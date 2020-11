La tarde del domingo, un voraz incendio destruyó 79 viviendas y dejó cientos de damnificados en el campamento Violeta Parra, en la comuna de Cerro Navia.

Debido a la gran cantidad de casas afectadas, se habilitó la Escuela República de Italia y Complejo Cerro Navia como albergue para las familias afectadas.

Durante la emergencia surgieron acusaciones contra el municipio por, supuestamente, haber cerrados los grifos. La falta de agua habría sido determinante al momento de contener el avance del fuego.

Ante eso, el alcalde Mauro Tamayo respondió a la denuncia de los vecinos e informó las medidas que se adoptarán con las familias que perdieron todo.

En conversación con Expreso Bío Bío, aseguró que todos los grifos están operativos, pero lo que ocurrió es que tienen “una llave en la parte de abajo que los Bomberos saben ocuparla y evidentemente cuando una persona llega y lo abre, no sale agua”. Explicó que esa medida la utiliza Aguas Andina por el constante uso indiscriminado del agua.

La emergencia dejó 79 hogares siniestrados, de alrededor de 600 familias que viven en el campamento.

El jefe comunal aseguró que la alimentación está asegurada para los afectados y que los equipos municipales están desplegados y con Cruz Roja y la Seremi de Salud están aplicando el examen PCR. Asimismo, el Registro Civil comenzó el operativo para entregar las cédulas de identidad a quienes las perdieron.

“Lo que hemos estado haciendo es trabajar con los seis comités que están acá en la toma hace bastante tiempo atrás, junto con los propietarios de terreno, con una empresa inmobiliaria, con el Serviu, para conseguir un proyecto que está avanzando, no es que no haya nada”, detalló.

Asimismo, dijo entender “la desesperación de la gente. Muchas veces el susto, la desesperanza de muchos vecinos (…) el lado positivo es que hay un proyecto y por eso lo que estamos buscando es un proceso intermedio”.

Tamayo confirmó que conversó con el ministro de Vivienda para “conseguir subsidios de arriendo de aquí a que se desarrolle y puedan irse a una solución definitiva”.

En Cerro Navia hay tres campamentos: Macarena Valdés, 17 de Mayo y Violeta Parra, los que reúnen aproximadamente 800 familias en total.

“Vivir en un campamento es una situación que nadie quisiera. Es gente que no tiene a donde irse, no es que sea por un mero capricho o para presionar (…) La Escuela Italia que es albergue, ayer durmieron 120 personas, muchos de ellos niños, es porque no tienen redes familiares, muchos de ellos migrantes que tienen dificultades con el manejo del castellano”.

