El Servicio Médico Legal reveló que la muerte del hombre de 33 años que perdió la vida luego de ser detenido por un grupo de Carabineros que estaban de franco, en Colbún, fue debido a una “asfixia mecánica originada por una presión cervical externa”.

De esta forma, se descartó la hipótesis de muerte por paro cardíaco, señalada por Carabineros. Ante el conocimiento de tal información, la hermana de la víctima, manifestó su descontento ante las declaraciones del teniente coronel de la Prefectura de Carabineros de Linares.

“Que se retracte, mi hermano no estaba robando, no es un ladrón, que dé la información verídica, luego vamos a buscar un abogado. Mataron a una muy buena persona y destruyeron la vida de mucha gente. La muerte de mi hermano no se va a quedar así”, aseveró la mujer.

Versión de Carabineros

En primera instancia, la Prefectura de Carabineros de Linares informó que los uniformados procedieron a detener al sujeto tras escuchar un llamado de auxilio de los transeúntes. Asimismo, se comunicó que aunque los Carabineros no pertenecían a ninguna unidad de la zona, redujeron al involucrado en el suelo, quien comenzó a convulsionar y falleció en el momento.

Así lo indicó el teniente Coronel, Pablo García, en un punto de prensa. “Cinco carabineros que estaban de civil en las inmediaciones, escuchan el llamado y van a este procedimiento. Logran detener a esta persona, lo reducen, y en el momento en que estaba controlado en el suelo la persona comienza a convulsionar”.

“Posteriormente pierde el conocimiento. A raíz de ello y en forma inmediata, los Carabineros que cursaron la detención de este joven inician labores de reanimación, se solicita la presencia de SAMU, quienes llegan en forma inmediata. Lamentablemente, la persona no reacciona y se constata la muerte”, aseveró el uniformado.

Asimismo, el teniente coronel afirmó que la primera información del SAMU señalaba que “el deceso se habría producido por un paro cardiorrespiratorio”. A raíz de ello, la Fiscalía dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para aclarar el suceso. Además, se ordenó la realización de una autopsia para determinar la real causa de muerte del sujeto de 33 años.

Autopsia de hombre que murió tras ser detenido

Alexis Astorga Muñoz es el nombre del hombre que falleció en medio de la detención. Su hermana, a la salida del Servicio Médico Legal (SML), exhibió el documento con el parte de la autopsia. Revelando que la primera causa de muerte fue “asfixia mecánica por una compresión cervical en su cuello. “Era lo que sospechábamos”, manifestó la familiar.

“A mi hermano me lo mataron. Él nunca estuvo robando. Tenía esquizofrenia. Él estaba jugando con las patentes del auto de mi madre y ellos con fuerza desmedida lo tomaron, no escucharon cuando dijo que estaba enfermo, cuando dijo su nombre, su RUT”, detalló la hermana de la víctima.

En tanto, el padre de Alexis, Fernando Astorga, advirtió que demandará al Estado y a Carabineros, por decir que su hijo andaba robando. “Voy a limpiar la memoria de mi hijo”, afirmó Astorga.

“Imputados por delito de homicidio”

El asunto sigue siendo investigado por la Brigada de Homicidios y el Servicio Médico Legal. En tanto, Carabineros indicó que están a la espera de los resultados oficiales de las pericias solicitadas por el Ministerio Público.

Según consignó el Diario Talca, la jefa de zona, Maureen Espinoza, dijo que “se dispuso un sumario, porque estamos hablando de un hecho grave, por lo cual hay que esperar el resultado para determinar las acciones que vienen y, en definitiva, si están involucrados se tomarán las medidas que acrediten y valoren la verdad, la transparencia y la justicia en estos casos”.

Detallando que los cinco carabineros involucrados “fueron imputados por el delito de homicidio. Estamos esperando el resultado de todas las pericias científicas para establecer fehacientemente si existió o no la intervención de terceras personas en el fallecimiento lamentable de este joven de 33 años”.