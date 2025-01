El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, expresó su descontento por las fallas en seguridad durante incidentes en el banderazo y el ingreso de fuegos artificiales al Estadio Ester Roa Rebolledo durante el partido amistoso entre La U y River Plate. Muñoz destacó la falta de control de los guardias de seguridad privados contratados y anunció la exigencia de mayores medidas de seguridad a las productoras en próximos eventos deportivos. Tras estos sucesos, el alcalde puso en duda la autorización de futuros partidos de La U o Colo Colo en el estadio, afirmando que la decisión de no aceptar el encuentro por la Supercopa fue acertada. River Plate ganó el partido amistoso por 2-1 a la Universidad de Chile.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, dijo estar disconformes por las fallas en seguridad tras los incidentes registrados en el banderazo y en particular por el ingreso de fuegos artificiales al Estadio Ester Roa Rebolledo durante el partido amistoso entre La U y River Plate.

En conversación con Radio Bío Bío, el jefe comunal dijo que “no estamos conformes. No es la situación que esperábamos, por lo que pasó en el banderazo y en el minuto 30 del segundo tiempo con los fuegos artificiales”.

Hechos que aseguró refuerzan la decisión de no aceptar el partido entre Colo Colo y La U por la Supercopa.

“Nosotros sí queremos el fútbol en nuestra región, en nuestra comuna, pero los vecinos nos piden seguridad”, explicó Muñoz.

El alcalde destacó el trabajo desplegado por Carabineros para resguardar la seguridad en los alrededores del Estadio, apuntando como responsables a los guardias de seguridad privados al no detectar el ingreso de pirotecnia.

“Hicimos una revisión del Estado, incluso con nuestros locatarios a quienes revisamos bien, entonces acá hubo una falla en los guardias que se contrató por una empresa y que tenían que revisar el ingreso y también estar atentos durante el partido para que esto no sucediera”, afirmó.

Es por ello que tras lo ocurrido, en un próximo evento deportivo exigirán mayores medidas para las productoras.

Al ser consultado si en el futuro autorizará partidos de La U o Colo Colo en el Estadio Ester Roa, Muñoz respondió que “con lo que pasó ayer, obviamente uno tiene dudas. La decisión de no autorizar el partido de Colo Colo y La U en la Supercopa fue una buena decisión… Uno queda en duda de autorizar estas cosas porque uno quiere el futbol, pero no estas incivilidades”.

En el encuentro amistoso, River Plate venció por 2-1 a la Universidad de Chile.