Doce comunas de la región del Bío Bío no presentaron a Senapred el Plan Comunal de Emergencia y de Reducción de Riesgos y Desastres antes del inicio de la temporada alta de incendios forestales. En la provincia de Arauco, caen en esta situación Cañete, Los Álamos y Tirúa, mientras que en Bío Bío las comunas de Antuco, Cabrero, Laja, Mulchén, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo y Tucapel no cumplieron con este requisito. Por su parte, en la provincia de Concepción, Hualpén y Hualqui tampoco presentaron sus planes, siendo rechazados los de Los Ángeles y Chiguayante. Además, siete comunas no han presentado el Plan Comunal de Reducción de Riesgos y Desastres, entre ellas Arauco, Contulmo, Lebu, Quilaco, Santa Bárbara, Tucapel y Hualqui, esta última con un plan correspondiente a 2022. Senapred rechazó los planes de Laja, Quilleco, Coronel y Lota. El llamado a los jefes comunales es a acelerar este proceso, ya que estos planes son fundamentales en situaciones de emergencia como incendios forestales para llevar a cabo evacuaciones seguras.