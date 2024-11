Continúa la búsqueda de Aníbal Silva Candia, joven desaparecido mientras realizaba deportes acuáticos en la caleta Lenga de Hualpén, región del Bío Bío. A pesar de haber rescatado a tres personas extraviadas en el mismo lugar, Aníbal sigue sin ser encontrado. Según su hermano Alejandro, se encontraba practicando Stan Up Paddle con amigos cuando se metió al agua para ayudar a quienes se habían caído, perdiéndose en el proceso. La Guardia Marítima no ha iniciado la búsqueda y la familia está organizando sus propios medios para encontrarlo. Se planea una búsqueda en la mañana en la zona entre la caleta y la Playa de Los Cuervos. Se describe a Aníbal como de 1.80 metros, tez morena, pelo negro y tatuaje de una rosa en la clavícula izquierda.

Continúa la búsqueda de Aníbal Silva Candia, joven que se encontraba realizando deportes acuáticos en la caleta Lenga de Hualpén, en la región del Bío Bío.

Recordemos que más temprano se informó que se logró rescatar a tres personas que también estaban extraviadas en este lugar, sin embargo, aún no se logra dar con el paradero de Aníbal.

En conversación con Radio Bío Bío, Alejandro Silva, quien es hermano de Aníbal, dijo que este último andaba con sus amigos realizando Stand Up Paddle (SUP), que es un deporte acuático que se realiza con una tabla flotante y un remo.

“Mi hermano salió con amigos a Lenga a andar en SUP, y algunos de ellos se cayeron al agua y Aníbal se metió para ayudarlos y se perdió”, comentó Alejandro.

Guardia Marítima les dijo que iba a comenzar la búsqueda a las 22:15, sin embargo, menciona que “no han tenido ningún llamado de ellos”.

Así también señala que se están consiguiendo botes y hacer una búsqueda por sus propios medios.

Esta situación habría ocurrido alrededor de las cinco de la tarde de este miércoles.

Alejandro indica que las autoridades no se han comunicado con él, por lo que ha estado intentando hablar con ellas y agilizar “algún tipo de búsqueda nocturna”.

El hermano de Aníbal dijo además que mañana en la mañana se van a juntar en Lenga, al fondo, pasado los restaurantes, para iniciar una búsqueda, puesto que Aníbal se encontraría entre la caleta y la Playa Los Cuervos.

Según comenta Alejandro, no era habitual que practicaran este deporte en esa zona. “Yo ando en SUP y mi hermano no mucho, así que no sabe muy bien”, manifiesta.

“Hago el llamado a que se activen los protocolos pertinentes y que ayuden a buscar a mi hermano que está perdido, lleva varias horas, hace frío. Y ojalá salga lo mejor posible… así que cualquier ayuda se agradece”, comenta el hermano.

Aníbal mide 1.80, es de tez morena, pelo negro y tiene un tatuaje grande de una rosa en la clavícula izquierda.

