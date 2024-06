Un matrimonio fue amenazado con una pistola por un supuesto conductor de aplicación tras tocarle la bocina luego que este hiciera una mala maniobra en pleno centro de Concepción, región del Bío Bío.

En específico, la situación ocurrió la tarde del domingo, en la intersección de la calle O’Higgins con Anibal Pinto, y en parte de calle San Martín.

En conversación con Radio Bío Bío, una de las víctimas relató el momento en que sucedió el hecho, detallando que se encontraban en compañía de su hija pequeña cuando el sujeto los amenazó.

“Este joven de repente se cruzó, adelantó un auto verde, se cruzó y se quedó en la esquina con los ‘gatos’ y como frenó de repente, mi pareja le tocó la bocina”, explicó.

Tras esto, “él nos sigue y se gana al lado mío y empezó a decirle -a mi pareja- que andaba como mañoso”, agregó.

“Nosotros dijimos oye, pero es que ahí no es para estacionar. Y él muestra una pistola. Nosotros como adultos reaccionamos y le dijimos que no sabía con qué se metía porque íbamos a llamar a Carabineros, nosotros no íbamos a dejar así y en eso intentó arrancar“, precisó.

En ese contexto, “mi pareja se paró delante de él y yo me bajé para que él no se fuera, (pero) él trató de echarme el auto encima”, añadió.

Sin embargo, luego del enfrentamiento con el matrimonio, el sujeto -quien se bajó del vehículo- habría escondido el arma aparentemente de fuego.

Una vez Carabineros en el lugar, no hallaron el arma. Sin embargo, un testigo que advirtió el momento encontró escondida la pistola en un basurero en calle O’Higgins con Aníbal Pinto, lo que permitió el arresto del individuo.

Concepción: detienen a conductor por delito de amenazas de muerte con arma de fuego

Consultado por BioBioChile, el subcomisario de la Primera Comisaría de Concepción, mayor Ricardo Molina, confirmó la detención del acusado, de 29 años, quien quedó detenido por el delito de amenaza de muerte con arma de fuego.

Sin embargo, el uniformado aclaró que se verificó que el arma empleada era de fantasía.

“Ayer, aproximadamente a 17:00 horas, la víctima, un hombre de 39 años, mientras conducía su vehículo particular por calle San Martín, esquina Aníbal Pinto, un segundo vehículo realiza una mala maniobra, el cual casi colisiona su vehículo particular, procediendo la víctima a increparlo“, aseveró.

“A raíz de esta denuncia, Carabineros realizó diferentes acciones autónomas, logrando con la detención del individuo de 29 años por el delito de amenaza de muerte con arma de fuego. Cabe señalar que el arma era tipo fantasía, procediendo de igual forma a la detención“, sostuvo.

Finalmente, se informó que el hombre quedó a disposición del Ministerio Público, esperándose que pase a control de detención durante este lunes por el delito de amenaza de muerte con arma de fuego.