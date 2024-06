Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una serie de hechos de violencia han sacudido al Liceo Bicentenario San Felipe de Arauco, en la región del Bío Bío. Estudiantes se han enfrentado a golpes, llegando incluso a que uno apuñalara a otro con un atornillador fuera del establecimiento, lo que resultó en la detención de dos estudiantes y sus apoderados por Carabineros. Ante esta situación, la comunidad estudiantil ha convocado a una paralización de clases como medida de protesta. Apoderados aseguran que la situación es insostenible, pero que no pueden expulsar a los responsables debido al decreto 67. Las peleas han tenido repercusiones en el establecimiento que cuenta con más de mil alumnos. Autoridades locales han tomado medidas como la aplicación de la Ley Aula Segura y capacitaciones para abordar la violencia, mientras intentan identificar sus orígenes. Sin embargo, la alcaldesa de Arauco destaca que los liceos de la comuna son seguros y que no se debe generalizar. Por su parte, el delegado presidencial de la provincia de Arauco mencionó que los últimos incidentes han sido protagonizados por mujeres y que Carabineros ha realizado charlas para abordar la situación. El liceo ha emitido comunicados a la comunidad estudiantil, pidiendo no compartir ni viralizar material relacionado con las agresiones y advirtiendo que habrá medidas disciplinarias estrictas para quienes lo hagan. Ante el aumento de la violencia, profesores del establecimiento han llamado voluntariamente a los apoderados a no enviar a los estudiantes este lunes, uniéndose a la paralización pacífica convocada por los estudiantes.