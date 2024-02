Personal de la Dirección de Seguridad e Inspección de la Municipalidad de Los Ángeles llegó el miércoles 14 de febrero hasta las canchas Monte Cea para fiscalizar la instalación irregular de un circo.

Se trataba de la carpa de Circo Mundos Mágicos que llegó hasta la capital de la provincia de Bío Bío y se instaló en el terreno que, por decreto alcaldicio, ya no está a disposición de este tipo de espectáculos.

En la oportunidad le explicaron que no podían continuar allí, pues estaba prohibido.

Según informó el municipio en un comunicado, se “intentó dialogar con el encargado de dicho circo, ofreciendo incluso la opción que se trasladase hasta el sector de Laguna Esmeralda, con un permiso de 26 días, lo que fue rechazado de forma violenta y amenazante por algunos de los integrantes de la agrupación”.

En efecto, la autoridad municipal ordenó el desalojo del recinto, el que no pudo ser ejecutado por Carabineros “debido a la hostilidad en el lugar”.

Circo en pie de guerra

En conversación con Radio Bío Bío de Los Ángeles, el administrador de la empresa familiar circense, Gastón González, reconoció que el recinto que ocuparon en avenida Marconi no está destinado para circo.

Sin embargo, González mencionó que intentaron dialogar con el municipio no logrando ningún tipo de acuerdo de conveniencia para el circo. Por ello se mantendrán en rebeldía.

“No pueden cortarnos la libertad de trabajo y menos a tantas familias que dependen del circo. El circo está llegando aquí a las canchas Monte Cea y hay un decreto que puso la Municipalidad que no se puede instalar circos aquí”, partió señalando.

En esa línea, explicó que “debido a la magnitud de nuestro circo, al porte, a la estructura, no cabemos en el otro terreno que se pone en los circos frente a la Laguna Esmeralda o el estadio. Nuestro circo cuenta con capacidad de 1.800 personas, entonces no nos caen nuestras butacas, no podemos achicarnos”.

Por último, aseguró que quisieron “trabajar en conjunto con la Municipalidad, pero ellos se negaron por todos lados. Y tuvimos que tomar acciones legales, demandar a la municipalidad”.

Con todo, y después de promocionarse por redes sociales, el Circo Mundos Mágicos realizó su primera función este viernes a las 21:00 horas. Además, otras tres funciones están programadas para este sábado pese a no tener permiso.

En una declaración pública, la Municipalidad angelina indicó que rechazan “categóricamente cualquier toma irregular y violenta de los terrenos”, reiterando que “el circo Mundos Mágicos no cuenta con las condiciones mínimas, ni los permisos para funcionar en dicho lugar”.

“Existe un compromiso importante con la cultura circense, el que se ha visto reflejado año a año cada vez que un evento de esta envergadura llega a nuestra comuna, pero siempre que estos cuenten con los permisos necesarios y cumplan con los estándares mínimos en cuanto a la seguridad de nuestra comunidad”, plantearon desde la casa edilicia.

Además, indicaron que que en las próximas semanas se iniciará en el mismo terreno de la discordia las obras del nuevo Parque Arboretum de la comuna.