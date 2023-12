"Parece que la Justicia se mediatizó". Esa es una de las opiniones del padre de Maximiliano López Hans, el acusado de matar al DJ Diego Herrera. Apunta que la fiscalía ha recibido presiones, ya que el crimen de su hijo merece tener consecuencias, pero no venganza.

El padre de Maximiliano López, imputado por asesinar al DJ Diego Herrera afuera de un local nocturno en Concepción, hizo duras acusaciones al Ministerio Público sobre hacer caso a presiones para mantener la prisión preventiva de López Hahn.

A través de un video, Felipe López, dijo que su hijo debía asumir las consecuencias legales, pero no venganzas.

López se refirió a las decisiones del tribunal como la de mantener la prisión preventiva para el imputado rechazando el argumento de un cuadro psiquiátrico que debería disminuir la responsabilidad de Maximiliano.

Por eso acusó duramente de posibles presiones a la fiscalía. Además reconoció que el crimen que cometió su hijo tenía consecuencias legales, pero no podía aceptar venganzas.

“Nosotros no queremos nada más. Entendemos que Maximiliano le quitó la vida a alguien. Entendemos que eso tiene una consecuencia legal, pero la consecuencia legal, no la venganza, porque Maximiliano no es un delincuente“, aseveró.

Agregó que la causa judicialmente está mediatizada. A su vez, pidió perdón a la familia.

“Pedimos disculpas a la familia de Diego. Esto no es una rencilla familiar, sino que esto fue una tormenta”.

Por otro lado, Carlos Herrera, padre del DJ Diego, no validó las disculpas que entregó Felipe López en su declaración y señaló que ellos están colaborando con la investigación, no haciendo presión.

Recordamos que Maximiliano López permanece en prisión preventiva luego que en enero, tras al cumplir seis meses privado de libertad pidiera –sin éxito- pasar a arresto domiciliario total.