Miguel Rivera (PPD), alcalde de la comuna de Hualpén, en la región del Bío Bío, mostró su preocupación y criticó duramente a las autoridades de la zona, en medio de la incertidumbre por la emergencia y emanación de humo desde la planta de ENAP.

“La misma información que mantienen ustedes, la información que tenemos nosotros, estamos en ascuas, igual que ustedes, porque no tenemos ningún tipo de información, no hay ninguna claridad por parte de la empresa, no sabemos qué es lo que estamos respirando, qué es lo que ocurre”, dijo el jefe comunal.

“Cortemos la chacota”: Alcalde de Hualpén contra autoridades y ENAP

Preocupado ante la falta de información clara y la incertidumbre de vecinos de Hualpén, por una posible evacuación, Rivera agregó que “todos sabemos lo que se procesa en ENAP”.

“¿Qué explicación le podemos dar a los vecinos? Cuando ni siquiera nosotros tenemos la claridad de lo que está ocurriendo, ni siquiera la gente que trabaja en la refinería tiene la claridad de lo que está ocurriendo en esta emergencia”, criticó.

“Sería irresponsable de mi parte hoy día decirle a la comunidad, ‘evacuemos’, ‘no evacuemos"”, dijo la autoridad. Por lo anterior, llagó al gobierno a tener cordura y que, “cortemos la chacota de verdad, porque esto no es chacota”.

“Nosotros vivimos al lado de una empresa altamente contaminante que hace menos de un año pagaba una patente de $14.000 y tenemos que estar soportando este tipo de situaciones constantemente y viviendo con el alma en un hilo cuando pasan este tipo de ‘eventos’ que malamente le llama la empresa”, sostuvo.

“Qué estamos respirando”

Además, el alcalde de Hualpén puntualizó que el hecho de emergencia inició a las 15:00 horas de la tarde de este viernes, sin embargo, el comunicado oficial de ENAP salió a eso de las 15:45, lo que dificulta dar información certera a los vecinos, explicó.

Por último, criticó la relación de ENAP con el entorno, “una refinería que lo único que hace hoy día es joderle la vida durante toda su estadía a la gente de la comuna de Hualpén. Yo vivo a dos cuadras de la refinería y las imágenes son de verdad elocuentes”.

“¿Qué es lo que estamos respirando hoy día? No tenemos la más mínima idea. Entonces yo llamo a las autoridades, yo llamo a la gerencia de ENAP, a la cordura, a que nos puedan decir lo que está ocurriendo realmente, porque después de 40 minutos de una emergencia todavía ni siquiera tenemos la claridad de lo que está pasando”, cerró Rivera.