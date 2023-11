El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción sentenció a 13 años y un día de cárcel a Nicolás Palacios Gajardo por el homicidio del adolescente Yuliano Guzmán (16), quien fue atacado con un arma blanca en pleno centro de la ciudad en febrero de 2022.

Por su parte, el hermano del condenado, quien es menor de edad, se le impuso la pena de 3 años de libertad asistida especial como autor del delito consumado de homicidio simple.

Así se dio a conocer este martes en la audiencia de lectura de sentencia, donde la justicia dio menos años a lo que pedía la Fiscalía y la familia de la víctima. Recordemos que pedían 20 años de cárcel para el mayor de los hermanos por el delito consumado de homicidio e internación en régimen cerrado para el menor.

Familia apelará a sentencia

Judith Salinas, hermana de la víctima, indicó que como familia quedaron “totalmente destrozados” tras la lectura de sentencia, añadiendo que a Nicolás Gajardo le descontaron el tiempo que permaneció en prisión preventiva.

“Ni siquiera he podido llorar, estoy en shock, no puedo creer que el Estado nos haya fallado”, lamentó la mujer. “Solamente pedíamos una justicia justa y digna, nada más, no pedíamos nada más”, insistió y tildó de “inhumanos” a los jueces.

Desde la familia anunciaron que agotarán todas las instancias para que los condenados cumplan la sentencia que pedía la Fiscalía.

Es preciso indicar que Yuliano murió en calle Aníbal Pinto con Freire, en pleno centro de Concepción, tras ser atacado con un arma blanca. Los registros de las cámaras de seguridad fueron fundamentales para situar a los ahora condenados en el sitio del suceso.