La ahora exembajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, antes de presentar el cuestionado proyecto por más de 5 millones de dólares al Gobierno Regional del Bío Bío, en una polémica que terminó con su salida del cargo, tuvo acercamientos con la Municipalidad de Santa Juana con intentos de lobby que resultaron infructuosos.

En específico, fueron dos los correos electrónicos que Herrera envió a la casa edilicia, esto con la intención de dar a conocer a la alcaldesa, Ana Albornoz, el proyecto que presentó meses más tarde al GORE Bío Bío.

El primero de los correos tiene fecha del 9 de marzo de este año, siendo ese el primer acercamiento de la ahora exembajadora.

En la misiva electrónica, se identificó con su cargo y además hizo referencia a que se habían conocido con Ana Albornoz en medio de su campaña a constituyente. En este correo no explica nada del proyecto y solo le solicitó una reunión privada a la alcaldesa.

El segundo correo electrónico tiene fecha del 15 de marzo de 2023, es decir, seis días después. En esta comunicación, nuevamente se identifica como la “embajadora de Chile en UK”.

Aquí sí se explayó respecto de una posible oportunidad para desarrollar un proyecto de regeneración en Chile, en específico en Santa Juana tras los incendios forestales, lo que calificó como “una gran oportunidad para la zona”, solicitando -de paso- una nueva cita para conversar del tema.

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, explicó que vio los correos, pero que no respondió ninguno debido a que en esa fecha aún se estaba combatiendo la emergencia de los incendios forestales, precisando además que “nosotros estábamos en la emergencia y no pudimos tener reuniones con nadie, así que no tenemos ningún antecedente acerca de esto”.

Cabe recordar que la carta que envió Susana Herrera al gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, tiene fecha del 13 de junio de este 2023, por lo que estos correos advierten que hubo intentos de lobby previos tres meses antes con Santa Juana.

Herrera fue candidata a constituyente en el proceso que terminó rechazándose, donde no fue electa y lo intentó de nuevo con una candidatura a diputada en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social.

Quien fuera su jefe de campaña en ese tiempo, Luis Islas, contó que se le pidió que optara por el servicio público o la empresa privada, sin embargo, nunca se desligó de sus negocios.

Desde la Federación Regionalista Verde Social, agregaron que al menos a la directiva de la región del Bío bío nunca tuvo conocimiento, ni menos fue consultada a la hora en que el Presidente de la República, Gabriel Boric, nominó para el cargo de embajadora a Susana Herrera en el Reino Unido, en un nombramiento que aún no se explican.

Por su parte, desde Santa Juana informaron que le pidieron una aclaración al Ministerio de Relaciones Exteriores para corroborar que no hubo traspasos de dineros que puedan complicar a la comuna o a la misma Cancillería.

Lee a continuación los citados correos enviados por la exembajadora a la alcaldesa de Santa Juana: