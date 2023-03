Tres detenidos en medio de un allanamiento donde se encontró armas, municiones, elementos para cometer delitos y carne robada hace más de dos meses a Noble Corral, quedaron sin prisión preventiva por decisión del juez de Cañete. Pese a los argumentos y pruebas, para el magistrado no fue suficiente. La medida fue revocada este lunes.

Llamativos argumentos había entregado el juez de Cañete, Cristian Rosenberg, al negar el viernes la prisión preventiva para las dos mujeres y un hombre detenidos en un operativo de la PDI en el sector de Huape, a quienes se les incautaron armas, municiones, equipos de comunicaciones, cascos y carne robada en un asalto.

Pese a la cantidad de pruebas con las que se contaba en su momento, el magistrado decidió dejar a Mónica Aniñir con arresto domiciliario a los demás con firma mensual y arraigo nacional.

Frente a las pretensiones del fiscal Juan Yáñez, de formalizarlos por asociación ilícita, para lo cual pidió su prisión preventiva, el magistrado habló de “inventos de participación” y que no podía guiar las cautelares por “intuiciones o presunción”.

“En términos de proceso penal, no estamos para inventar participación o para guiar esta participación y cautelares simplemente por lo que uno pueda intuir o presumir. No están estos elementos”, enfatizó el juez.

El titular del juzgado de garantía de Cañete, dijo que las armas y municiones encontradas en el inmueble no podían considerarse como parte de un ilícito común, puesto que estaban en diferentes habitaciones.

“Tenemos estas municiones calibre 9 mm y este cañón calibre 22. Eso es lo que había en el inmueble de doña Mónica, y en el mismo inmueble, pero en la habitación de este joven, estaba esta munición calibre 12, además, frente al dormitorio de este joven había una pistola calibre 25”, detalló.

Pese a que le encontraron la carne, eso “no la hace parte del robo”

En una de las dependencias allanadas por la PDI se encontraron 57 piezas de carne selladas al vacío, en dos congeladores, y que tenían la etiqueta de Noble Corral, empresa que fue afectada por el robo de uno de sus camiones en diciembre de 2022.

Respecto de la tenencia de este producto, el juez de Cañete manifestó “lo más probable, y me adelanto aquí a la participación, es que doña Angélica sepa de dónde viene esa carne, porque fue un evento público y notorio, y nadie tiene tanta carne en su casa como para no indagar de dónde viene esa carne (…) pero eso no la hace parte del robo con intimidación que sufrió la empresa, lamentablemente es así”, dijo el juez.

De esta manera, el magistrado desestimó los argumentos del Ministerio Público y dictó arresto domiciliario total para Mónica Aniñir, mientras que a Cristóbal Aniguir y a Angélica Aniguir impuso la cautelar de firma semanal y arraigo nacional.

Dichas cautelares se mantuvieron hasta la jornada de este lunes, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción, tras una apelación verbal de la Fiscalía el mismo viernes, decidiera dejar a los tres en prisión preventiva.