A dos días del término de año, el gobernador regional habló sobre lo que ha sido el trabajo del Ejecutivo en la zona y cómo hay puntos que no se han concretado, entre ellos una mayor descentralización y, por supuesto, una visita del mandatario a la zona.

En entrevista con BioBioChile, el gobernador, Rodrigo Díaz, reconoció que este 2022 “ha sido un mal año, porque tenemos un problema de seguridad (…) ha sido un mal año porque entramos en una crisis económica fuerte (…) ha sido un año que yo creo que ha sido duro para los chilenos”.

Un gobierno débil en el Bío Bío

Durante esta última semana del año, el gobernador Rodrigo Díaz se refirió a la presencia del Gobierno en la región del Bío Bío, haciendo énfasis en que el Ejecutivo “no tiene un gran proyecto para la región”.

Incluso, agregó que ha sido un error del Presidente de la República, Gabriel Boric, no viajar a la región del Bío Bío durante este 2022, enfatizando en que es algo que no han hecho otros mandatarios.

En entrevista con TVN, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que el Gobierno ha logrado reencausar el país, sin embargo, consultado si esto se ve reflejado en la región del Bío Bío, el gobernador se sinceró.

“Yo veo sumamente frágil y débil el gobierno del presidente Boric en la región del Bío Bío. No ha terminado de nombrar sus autoridades, hay algunas autoridades que no son conocidas por el común de las personas, veo muy sola a la delegada presidencial, de quien tengo una muy buena impresión respecto de sus capacidades y condición humana, pero no creo que el Gobierno del presidente Boric se haya desplegado”, indicó.

“La cultura centralista del país es extremadamente fuerte”

Durante el periodo de campaña presidencial, uno de los caballitos de batalla fue la descentralización. Incluso, en una de sus declaraciones, Gabriel Boric indicó a El Sur que “Santiago y el centralismo deben entender que perderán poder”.

Pese a la buena impresión que dice tener del Presidente Gabriel Boric y sus ministros, el gobernador Díaz aseguró que “la cultura centralista del país es extremadamente fuerte”.

“Como nunca tenemos un Presidente de la República, un ministro de Hacienda, una ministra del Interior, que se declaran partidarios de la descentralización, nunca se había visto un ministro de Hacienda que lo dijera, sin embargo, la cultura centralista del país es extremadamente fuerte, y en los hechos muchas de las decisiones siguen siendo centralistas”, enfatizó.

Por este tema, agregó que el proceso de traspaso de competencia a los gobernadores se tradujo en una oferta de seis puntos que no contemplaban “un peso”. “Claramente, es una manifestación clara de que estamos muy lejos de poder avanzar a cumplir aquello que el presidente declaró la noche que fue electo, que dijo ‘quiero entregar más poder a las regiones"”.

En este sentido, aseguró que el traspaso de competencias no funciona, sino lo que hay que traspasar son servicios públicos. Faltó “convicción” de quienes conforman el equipo de Boric y “lealtad” a lo que manifestó el mandatario, consignó el gobernador.

Gobernador Rodrigo Díaz y proceso constituyente 2.0

Respecto al fracasado primer proceso constituyente, del cual el gobernador guardó silencio por mucho tiempo, ahora indicó que “las esperanzas que se habían puesto para construir un pacto social que se reflejara en una nueva constitución, terminaron en el suelo, porque la propuesta fue reprobada por los chilenos”.

Rodrigo Díaz dijo valorar que ahora se esté construyendo un acuerdo que aborda algunos aspectos de lo que generaron mayor consenso, como por ejemplo avanzar a un estado social de derecho y la descentralización como “factor de unión del país y el desarrollo”.

“A la vez me parece muy importante que hay una serie de puntos que toma este nuevo acuerdo que van a las causas del porqué la población le dijo que no a la propuesta hecha por la Convención Constituyente”, declaró el gobernador, quien valoró las fechas que se están trabajando para no tener que “perder seis meses construyendo un reglamento, sino abocarnos a lo importante”.

“Soy un optimista, creo en esta materia”, finalizó sobre este punto y aseguró que tanto el Presidente Boric como las autoridades que construyeron este acuerdo, han estado a la altura de la situación.