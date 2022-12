"Es un error no haber venido". El gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, reiteró su crítica al Presidente Gabriel Boric por no visitar este año a la región y acusó al Gobierno de no tener "un gran proyecto" para la zona. Cuestionamiento que fue refutado por la delegada presidencial, Daniela Dresdner, quien aseguró que como administración han debido asumir problemas que se arrastran hace años. Recordemos que Díaz previamente fue gobernador e intendente en gobiernos de la ex Concertación.