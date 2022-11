Un aviso de suspensión de suministro fue el que recibió la Municipalidad de Concepción por parte de la CGE, esto a causa de la millonaria deuda que mantienen con la empresa.

En el documento se indica que al 17 de noviembre, la deuda total, no objetada por consumo de energía, supera los 496 millones de pesos.

Además, se detalla que el total de la deuda vencida superior a 45 días es de más de 174 millones de pesos.

El director jurídico de la Municipalidad, Aldo Mardones, señaló que la situación no sólo afecta al municipio penquista, sino también a Chiguyante, Penco y Lota.

“Y me llama la atención que esto se produzca toda vez que nosotros hemos tenido un diálogo con la Compañía General de Electricidad con el objeto de que nos precise los montos, y no estemos incurriendo en pagos que no correspondan a la realidad”, dijo.

Reacción de autoridades

El concejal Boris Negrete, manifestó su preocupación por el tema.

El tema es complejo, agregó el diputado Eric Aedo, quien anunció que oficuará a la Subdere para conocer la realidad de los municipios en esta materia.

Desde la CGE señalaron que se trata de un plan de cobranza a instituciones y que incluye varias reparticiones que están a nombre del municipio de Concepción, destacaron que es un plan de cobranza regular que realiza la compañía y se ajusta a la normativa eléctrica vigente.

Cabe mencionar que hay otras comunas que tienen importantes deudas con la compañía, un tema que será abordado la tarde de este martes por la asociación de municipios.