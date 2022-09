Intensos son los alegatos de cierre en el juicio por el incendio del edificio de la Caja de Compensación Los Andes, enfrentando el único acusado más de 20 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.

Mientras la Fiscalía y los querellantes insisten en las pruebas para condenar, la defensa acusó que se busca sancionar a su cliente por hechos responsabilidad de otros.

En la cuenta regresiva para el veredicto entró el juicio contra Gabriel Proboste Arias, a quien el Ministerio Público acusa como autor del incendio que destruyó el edificio que albergaba a la Caja de Compensación Los Andes en el centro de Concepción.

En la que podría ser la penúltima audiencia en el Tribunal Oral de Concepción, los intervinientes realizaron sus alegatos de clausura, partiendo el fiscal Guillermo Henríquez, quien descartó lo señalado por la defensa en cuanto a que el imputado sólo encendió la llama y se fue.

“Prende el fuego, comienza la llama, alimenta con papel, empieza el aumento de humo. Posteriormente busca otros elementos, sale incluso en algún minuto, retorna a las 17:04, vuelve a alimentar el fuego (…)”, relató el fiscal.

Mientras la Fiscalía asegura tener las pruebas para condenar, el abogado defensor privado, Ignacio Iturrieta, sostuvo que esos antecedentes no son suficientes para acreditar la responsabilidad de su cliente e incluso acusó que en este caso se quiere usar a Gabriel Proboste como chivo expiatorio.

“Tanto Fiscalía como los querellantes, han intentado desde los inicios de esta causa (…) que mi representado responda no solamente por sus hechos, sino que por hechos de terceros de los cuales mi representado no participó, por acciones que él no realizó (…)”, declaró el abogado.

En el caso es querellante el Ministerio del Interior, cuya abogada, Francisca Souper, pidió a los jueces condenar y aplicar la agravante de comisión del incendio durante el estado de calamidad que regía tras el estallido social de octubre de 2019, lo que aumenta las eventuales penas para el acusado.

La querellante agregó que “el acusado tenía pleno conocimiento del estado de conmoción social que se vivía en el instante, actuando igualmente, aprovechándose de este para facilitar así su impunidad al actuar. Más que un manifestante pacífico, el acusado salió al menos en dos oportunidades con la intención de destruir, dañar, quemar, provocar desórdenes públicos en la ciudad de Concepción”.

Se espera que este jueves, tras las últimas intervenciones e incluso la última declaración que puede realizar Gabriel Proboste, el Tribunal Oral entregue el veredicto de culpabilidad o inocencia en este caso.