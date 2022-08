La mañana de este sábado, uno de los abogados de Héctor Llaitul, Rodrigo Román, visitó a su representado en el penal Bío Bío, ubicado en Concepción. En la instancia se refirió al procedimiento judicial que enfrenta el comunero, acusando una nueva Operación Huracán.

“Esto viene a ser algo así como Huracán 2”, lanzó el profesional de la Defensoría Popular, apuntando a la creación de un “festín” mediático, de parte de los “poderosos”.

En esa línea, señaló estar frente a una “operación política de la inteligencia policial”. “Estamos a menos de un mes que se cumplan 5 años de lo que fue el conocido Caso Huracán”, recordó. Aquella investigación permanece en etapa de preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía de Temuco.

Telefonazos a Llaitul

Radio Bío Bío consultó a Román respecto a las escuchas telefónicas realizadas a Llaitul. Estas han generado reacciones incluso del Ejecutivo, provocando la renuncia de la exministra Jeanette Vega, luego de que se filtrara que una de sus asesoras contactó al vocero de la CAM de parte de la entonces líder de la cartera.

“Hay que denunciar que aquí la Fiscalía de Chile o la policía chilena ha filtrado información, lo que muy posiblemente les hace acreedores de sanciones penales y administrativas”, dijo, asegurando que como defensa no tuvieron acceso a las conversaciones publicadas.

En la instancia, Román además desmintió a la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, la que durante este viernes aseguró que más de 400 personas estaban inscritas para ver al imputado. “Hasta este minuto no hay una sola persona enrolada para visitar a Héctor Llaitul y eso no quiere decir que no haya gente que quiera visitarlo, sino que hasta aquí no se ha producido el trámite formal”, indicó, argumentando -dijo- con información que el Centro Penitenciario le entregó.