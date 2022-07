Víctimas de la violencia aseguran que en la provincia de Arauco existe sedición y reaccionaron en contra del fallo del Tribunal Constitucional, que rechazó declarar como inconstitucionales a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la Resistencia Mapuche Lafquenche, entre otras.

Parlamentarios del Bío Bío calificaron el fallo como “incomprensible” y otros afirmaron que la instancia tiene las facultades para pronunciarse en estas materias.

El requerimiento fue declarado como inadmisible por la mayoría de los ministros del Tribunal Constitucional, tras revisar el documento que presentó el excoordinador de la macrozona Sur, Pablo Urquízar, para declarar como inconstitucionales a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichan Auca Mapu, la Resistencia Mapuche Malleco y Lafquenche.

Entre los fundamentos de la instancia, se expuso que no existían argumentos suficientes para resolver que “determinadas organizaciones, a través de sus objetivos, actos o conductas, no han respetado los principios del régimen democrático”.

Cuestión que fue rechazada por la Fundación Chilena de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur. Su presidente, Fernando Fuentelaba, señaló que en la provincia de Arauco existe sedición.

“Esto es sedición absoluta, va en contra del estado de derecho de las personas, va en contra de la democracia (…) esto es un cáncer que hay que detenerlo”, enfatizó Fuentealba.

La diputada de la DC, Joanna Pérez, dijo que si bien el requerimiento fue inadmisible por temas de forma, se entiende el fondo del asunto. En ese sentido, manifestó que el TC tiene la facultad para pronunciarse en estas materias.

“El TC sí es el órgano llamado a verificar si hay asociación, en este caso, de agrupaciones que están generando temor, generando violencia, que están activa y estratégicamente buscando desestabilizar el Estado”, indicó la parlamentaria.

La diputada de la UDI, Flor Weisse, también se manifestó por este tema y señaló que la decisión del TC es “incomprensible”.

En este sentido, Weisse dijo que “resulta incomprensible que no se declare admisible el requerimiento, ya que no se dio la posibilidad de entrar al fondo y poder revisar las pruebas, y con esto acreditar qué es lo que hacen estas organizaciones. Nos gustaría que alguien nos diga entonces ¿qué es la CAM?, si es que no es una organización terrorista que utiliza la violencia como método de acción política”.

A diferencia de las diputadas, el senador del PS, Gastón Saavedra, indicó que los fundamentos planteados al TC son materia de la justicia penal.

Saavedra fue enfático en decir que “el TC sanciona causas político-ideológicas, y el fundamento de la petición de declarar inconstitucional a la CAM, está basado en hechos delictuales, en hechos que tienen que ser sancionados por el Poder Judicial, por tribunales penales, por tanto se equivocan quienes presentaron esta acusación ante el Tribunal Constitucional”.

Entre otras cosas, el fallo señala que el requerimiento “no entrega un desarrollo argumentativo que permita comprender la forma en que las organizaciones (…) usan la violencia como método de acción política”. Mientras que ya se estaría preparando el ingreso de un nuevo requerimiento.