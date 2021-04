“En verdad no ha pasado nada, es terrible pero no ha pasado nada”, acusó la viuda de Jaime “Tito” Aedo, Victoria Sáez, a más de seis meses del atropello del docente de psicología y ciclista de Los Ángeles, región del Bío Bío.

El accidente ocurrió la tarde del 11 de octubre de 2020, en avenida Las Industrias, a la altura del kilómetro 12. El conductor se dio a la fuga ¿no hay antecedentes? ¿no hay imágenes?

Victoria explicó el 11 de abril de 2021 a Radio Bío Bío que las cámaras de seguridad de los hoteles y recintos del sector no captaron el accidente puesto que su orientación no daba a la calle.

Debido a la falta de registros, la familia se ha volcado en una campaña virtual exigiendo “Justicia para Tito”, solicitando la colaboración de los vecinos para dar con el responsable del hecho.

“No ha habido ningún avance, ha habido algunos detalles y así como soplos de personas en forma anónima de algunos datos, que se los entregué a los detective pero tampoco sé si lo han hecho o hay algún avance respecto a eso”, señaló la mujer de Tito a BioBioChile.

Algo nuevo que destacó la mujer es que tuvieron una entrevista con el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, quien se sumó a la campaña online y les dio un permiso como familia para ir al cementerio y terminar la sepultura de Tito.

“Eternamente agradecida (…) eso nos ayuda a nosotros a cerrar estos ciclos”, comentó la mujer y agregó que la autoridad “se comprometió a hablar con la fiscal en jefe de la zona, porque él se reúne como una vez al mes para preguntar por qué no avanza el caso”.

¿Quién lleva la causa?

Esta pregunta parece tener una respuesta, sin embargo, en la búsqueda por conseguir mayores antecedentes del caso, BioBioChile concluyó que no existe claridad.

Victoria Sáez afirmó el 21 de abril que “la última vez, el 29 de marzo, se había dado la orden de investigar 10 días, dijeron que eran 10 días hábiles, entonces yo he estado esperando a que se cumplan los 10 días, ni siquiera he sacado la cuenta si han pasado para ponerme en contacto con la Fiscalía”.

Dicho plazo fue asignado a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (BH de PDI), y de acuerdo a los plazos informados a la viuda, alguna de las entidades debiera haberle informado novedades del caso aproximadamente el 12 de abril, cosa que no ocurrió.

Sáez indicó a este medio el nombre de la fiscal encargada del caso y compartió un número telefónico “de un detective de la PDI de Los Ángeles”, señaló.

Luego de su entrevista, conversamos con la Fiscalía del Bío Bío, desde donde afirmaron que “la investigación está en pleno desarrollo”.

El organismo confirmó que “la fiscal a cargo de la causa, Paola Otárola, ha encargado a la Brigada de Homicidios de la PDI la realización de una serie de diligencias para identificar tanto al vehículo que atropelló a la víctima, como a la persona que lo conducía”.

Adicionalmente, sostuvieron que “se han efectuado peritajes, tomado declaraciones, y recopilado imágenes de cámaras de seguridad. También se han enviado muestras al Laboratorio de Criminalística de la PDI en Santiago, para su análisis forense”.

Y aseguraron, el 22 de abril, que “todas las pesquisas que se han realizado y las que están en desarrollo, han sido informadas directamente por la fiscal Otárola a la viuda”.

De un lado a otro

Según la información proporcionada tanto por la viuda como por Fiscalía, la investigación está a cargo de la BH de PDI, sin embargo, como se mencionó previamente, BioBioChile no logró corroborar esta información.

¿Por qué? El 22 de abril, consultamos a PDI por antecedentes de la investigación, con el fin de informar sus avances, no obstante desde la institución señalaron que el caso lo investiga la SIAT de Carabineros, ya que fue un accidente de tránsito. Respuesta que no condice con lo informado desde Fiscalía.

Se les volvió a preguntar, indicado que se nos había dicho que la PDI estaba a cargo, reiterando nuevamente de su parte que la investigación es de Carabineros.

Consultamos entonces, el 22 de abril, a la SIAT de Carabineros de Los Ángeles por avances en la investigación de Tito Aedo, desde donde su jefe, el capitán Daniel Andrade, sostuvo que ellos no llevaban el caso.

“Ese informe fue despachado y entregado a Fiscalía hace mucho, desconozco a quien la Fiscalía encomendó la búsqueda, nosotros lamentablemente no tuvimos resultados positivos”, comentó.

Respecto al accidente mismo precisó que “no fue posible establecer una causa debido a la escasa información del sitio del suceso en cuanto a indicios, huellas o rastros, por otra parte se buscaron y revisaron cámaras sin resultados positivos”.

Finalmente, reiteró: “Desconozco si la Fiscalía encomendó a alguien la búsqueda del conductor, usted tendría que solicitar esa información directamente a la Fiscalía”, entidad que, recordemos, señaló que PDI estaba a cargo.

¿Quién investiga el caso?

Debido a las incongruencias en la búsqueda por avances en la investigación, BioBioChile intentó contactarse directamente con la BH de PDI de Los Ángeles mediante el número de la oficina de la institución y a través del contacto que la viuda entregó.

Se llamó 6 veces al teléfono de oficina, en ninguna hubo respuesta. En tanto, al “número del detective”, se llamó 5 veces y tres veces se obtuvo respuesta de distintos policías, quienes dijeron que avisarían al capitán Néstor del Valle Contreras del llamado, sin embargo, esto no ocurrió.

Puesto que no se obtuvo respuesta, no se puede concluir que nadie investiga el caso, no obstante surge la interrogante y se evidencia la falta de comunicación de las partes involucradas, en tanto, la familia sigue luchando por obtener respuestas y llevar su duelo de la mejor forma dentro del contexto actual.

“Mientras no lo hagamos visible, lamentablemente se duermen las causas”, lamentó la viuda.