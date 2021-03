El abogado de la madre de Tomás Bravo, Alejandro Espinoza, señaló que la investigación de la muerte del menor es la más compleja que han enfrentado como Fundación Amparo y Justicia y que los peritajes pendientes pueden alterar su curso.

Tras aproximadamente siete horas de trabajo con la Fiscalía del Bío Bío, el abogado comunicó este viernes que la reunión tuvo como foco las pericias del caso, específicamente declaraciones de miembros de la familia de Tomás.

Debido a la reserva que hay en la investigación, el abogado no entregó mayores detalles del caso, pero sí confirmó que las pericias del extranjero ya se están llevando a cabo.

“Nosotros llevamos como Fundación Amparo y Justicia más de 25 años trabajando en este tipo de casos y yo diría que es la investigación más compleja que hemos enfrentado, por eso hemos requerido el apoyo de peritos de Estados Unidos y España, que están trabajando y han elaborado preinformes”, detalló.

Enfatizó en que “es una investigación altamente compleja y estamos muy preocupados por sus resultados”.

A su vez, indicó que en Chile existen resultados periciales pendientes, “que pueden alterar sustancialmente el curso de la investigación”.

Adicionalmente, el abogado afirmó que como fundación han manifestado su preocupación a Fiscalía sobre “ciertas diligencias que desarrollaron con la policía (…) y se están tomando a nuestro juicio las medidas correctivas necesarias”.

Resultados complejos

Sobre la posibilidad de la entrega del cuerpo del menor, Espinoza dijo que “lamentablemente en tanto no lleguen las pericias pendientes, y no se establezca la necesidad o no necesidad de establecer una tercera exploración al cuerpo que implicaría el viaje de peritos de fuera de Chile, el cuerpo no se podría entregar“.

Precisó en que como es una investigación compleja, los resultados también lo son. Finalmente sostuvo que el Ministerio Público está abierto a “todas las hipótesis” y que si bien hay avances, la complejidad se mantiene.