En un plazo de 10 días no fue admitido a tramitación ningún reclamo contra la orden de demolición de las viviendas emplazadas ilegalmente en el terreno de la familia del empresario asesinado en 2020 en Concón, Alejandro Correa. El Poder Judicial confirmó la falta de reclamos en los juzgados correspondientes, lo que ahora permite que la notificación de demolición por parte de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso proceda. Sofía González, delegada presidencial regional, anunció la coordinación con el Servicio de Vivienda y Urbanización para ejecutar la demolición en Quilpué, Pompeya Sur. La abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, espera que no haya dilaciones en la ejecución, buscando que la gente abandone voluntariamente las viviendas para evitar el uso de la fuerza en el proceso. Por otro lado, desde la Seremi Minvu informaron que aún no han recibido la notificación oficial del tribunal para proceder con la demolición.