El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió al proceso de reconstrucción tras el brutal megaincendio que afectó a la región de Valparaíso el pasado 2 y 3 de febrero.

En conversación con CNN, el secretario de Estado fue consultado por la entrega de viviendas, la cual ha sido lenta y en más de una ocasión, criticada por damnificados.

“Si me preguntas si creo que hemos avanzado al ritmo que se debe, yo digo que no. ¿Es fácil avanzar?, no es fácil, tenemos distintos problemas”, comienza detallando el ministro.

Y es que cabe recordar que fueron miles las viviendas siniestradas. Hasta la fecha, el jefe de cartera aseguró que se han entregado 231 viviendas.

De igual manera, se interpeló al ministro con que “probablemente, esta es la reconstrucción más lenta vista durante el último tiempo”.

Sin embargo, Montes fue tajante en sostener que eso no es así. De hecho, mencionó reconstrucciones de otras catástrofes -como la del terremoto 2010- pero “no quiso entrar en esa discusión”.

“No quiero entrar en esa discusión porque todavía hay viviendas pendientes de esa época. No tiene mucho sentido porque sabemos la complejidad que esto tiene, esperemos todavía. Nosotros siempre dijimos que entre un año y medio y dos años, nunca dijimos menos“.

“Nosotros vamos a avanzar y le aseguro, este Gobierno va a dejar todos los subsidios entregados, todos los contratos establecidos y muchas viviendas entregadas“, finalizó el ministro.