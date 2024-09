Una particular situación protagonizó este miércoles la alcaldesa de Nogales –en la región de Valparaíso-, Margarita Osorio, quien presidió el Concejo Municipal junto a una muñeca que la acompañó en toda la sesión.

Luego, a través de su cuenta de Facebook, informó que está organizando un concurso para ponerle nombre y llamó a entregar propuestas en los comentarios de su posteo.

“En esta mañana, después de un Concejo Municipal, llevé a mi niña, como le digo… No digan que ando peinando la muñeca”, comenzó relatando en el video que subió en redes sociales, reconociendo que “todos se han sorprendido de que yo ande con ella”.

Acto seguido mencionó que quiere hacer un concurso porque la muñeca no tiene nombre. “Le digo mi Margarita chiquitita, pero quiero ponerle un nombre”, añadió y anunció que entre los comentarios de Facebook se escogerá al ganador, quien recibirá un premio en el “Día de la Penca”, a celebrarse el 15 de septiembre.

El ganador recibirá un asado para celebrar el 18 de septiembre.

Imputación por fraude y otras polémicas

Es preciso indicar que la jefa comunal ha estado varias veces envuelta en la polémica por sus declaraciones. También ha enfrentado a la justicia tras ser imputada por el delito de fraude reiterado tras una querella presentada por comités de allegados por un monto cercano a los $170 millones.

Por su parte, la Contraloría abrió una investigación en procedimiento disciplinario por conductas que pueden ser constitutivas de maltrato y acoso laboral a personal del municipio.

Es más, debido a esa situación, una vez fue encarada por funcionarios de la salud luego que decidiera abandonar el Concejo Municipal cuando se abordaba la muerte de un trabajador.

La autoridad salió corriendo mientras era seguida por funcionarios. En medio de eso, tropezó y se cayó.

Previamente a ese episodio, en marzo, también en medio de un Concejo, emitió una vulgar frase para comparar los despidos en el servicio público con el privado.

“El mundo privado no es lo mismo que el servicio público, no es lo mismo, porque el privado, yo soy privado y usted no trabaja bien, (le digo) váyase; pero en el mundo público, cómo lo hacemos, tenemos que hacer hasta un kiko para poder echar a un funcionario, tenemos que hacer su administración sumaria, buta que nos cuesta”, indicó.

En tanto, en abril fue sorprendida apostando en el Casino Enjoy de Rinconada cuando debía estar en arresto domiciliario nocturno por la querella por fraude reiterado a comités de allegados.

En esa oportunidad, la jefa comunal arremetió contra el diputado Diego Ibáñez, uno de los que denunció el incumplimiento de la medida cautelar, acusándolo de “no tener vida propia”.

Lo cierto es que en más de una oportunidad los concejales han manifestado su incomodidad con las actuaciones de la jefa comunal, que buscará la reelección en calidad de independiente.