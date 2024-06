El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió al allanamiento que la semana pasada se realizó en dependencias del Gobierno Regional y otras reparticiones, como la seremi de Vivienda, el Serviu y la Municipalidad de La Calera, en el marco de la investigación por el Caso Convenios. También abordó su repostulación y no descartó impulsar un nuevo proceso constitucional.

La diligencia la encabezó el fiscal de Aysén, Carlos Palma, en la arista ProCultura y en esa jornada se desarrollaron indagatorias en paralelo en Bío Bío y la región Metropolitana.

En conversación con Radio Bío Bío en Valparaíso, la autoridad regional afirmó que entregaron la información requerida por el Caso Convenios, como memorias de computadores e incautó, además de su celular, el de jefes de divisiones.

“En el caso ProCultura en particular, en el verano de 2023, ProCultura presentó un proyecto que tenía criterios de admisibilidad, factibilidad técnica y disponibilidad presupuestaria, por tanto no teníamos ninguna objeción para no financiarlo… Fue una actividad cultural que desplegaron en la comuna de La Calera, un proyecto de 25 millones de pesos”, indicó el gobernador.

Según precisó esta iniciativa fue rendida y fiscalizada en terreno.

“Como no tenemos nada que temer ni mucho menos, pusimos todos los antecedentes a disposición en un procedimiento que tuvo las características que tuvo“, añadió.

No obstante, Mundaca tildó de “curioso que cuando él (fiscal) estaba realizando la diligencia en el Gobierno Regional, 14 horas antes esto ya se había filtrado”. Situación por la que confirmó presentó su malestar al persecutor, sobre todo por tratarse de una diligencia con carácter reservado.

De igual forma negó los dichos de la diputada republicana Chiara Barchiesi, quien apuntó a la vinculación de personas asociadas a Modatima con el traspaso “a dedo” de mil millones de pesos a fundaciones por parte del GORE. Además aseveró que en la diligencias se incautarían más 170 equipos electrónicos de funcionarios, los que justo esa jornada -según su acusación- hicieron teletrabajo.

La PDI acaba de allanar al Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, por irregularidades en traspasos a Procultura.

También el gobernador traspasó a dedo más de mil millones de pesos a fundaciones que están vinculadas a Modatima; la plataforma política de Mundaca. pic.twitter.com/wcxBbSvvlN — Diputada Chiara Barchiesi 🇨🇱 (@BarchiesiDip) June 13, 2024

“Hay mala fe y por eso he puesto a disposición el oficio que enviamos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, para que ponga cartas en el asunto porque no puede pasar que un poder del Estado venga hacia otro poder del Estado, democráticamente constituido, a falsear la verdad e instalar malas prácticas“, afirmó respecto a Barchiesi, apuntando a que este caso pase a la Comisión de Ética.

Reelección

El gobernador dijo que su prioridad es la región de Valparaíso y que así lo demostró cuando manifestó su malestar tras sentirse maltratados en la discusión presupuestaria o cuando se toman decisión inconsultas.

La autoridad también reconoció que el Caso Convenios afectó a todos los gobiernos regionales por la credibilidad ante la población, en particular de aquellos con cercanía al gobierno.

Sin perjuicio de ello, afirmó que con el trabajo diario se demuestran las acciones en pos de la ciudadanía. “A mí no me pegan cachamales en la calle, puedo caminar libremente. Voy a la feria, a los supermercados, camino por la calle… Eso es una buena señal de que el pueblo aprecia lo que hacemos”.

Tercer proceso constituyente

Al ser consultado respecto a la cabida de movimientos sociales en el Chile actual, Mundaca dijo que en el fracasado proceso constituyente los independientes tuvieron un protagonismo importante porque “las causas que originaron el estallido de 2019 están plenamente vigentes, cuando hablamos de educación, de salud”.

Si bien dijo que no se puede cerrar la opción de un nuevo proceso, reconoció que actualmente no está el timing porque “las prioridades son otras”.

“Lo que no podemos hacer es conformarnos con lo que tenemos porque conformarnos es tener que vivir con la experiencia que tuvimos del 2 y 3 de febrero cuando el Ministerio de Vivienda no construía viviendas, cuando el Ministerio de Agricultura no entregaba alimentos, cuando el Ministerio de Energía no nos reponía la luz ni el alumbrado público. Por tanto, yo me niego a seguir dependiendo de un estado subsidiario que no es capaz de garantizar el bien común”, explicó.

“Hacer una nueva norma constitucional, elaborar una nueva constitución de derechos, me parece que sigue estando en la centralidad de millones de chilenas y chilenos”, agregó.

–¿La quiere impulsar usted?, le preguntaron y respondió: “Si tengo que impulsarla lo voy a hacer”.

Revisa la entrevista completa a continuación: