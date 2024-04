Una particular situación se registró en la población María Eilers de Valparaíso, donde un delincuente ingresó a robar a una vivienda, amordazó a la dueña, pero luego se quedó dormido. Incluso, el sujeto, según testigos, dormitó con el perro del inmueble.

La mañana de este martes, un ladrón fue detenido en el Cerro Placeres de Valparaíso tras quedarse dormido al interior de un domicilio donde había ingresado a robar.

Según información recabada por Radio Bío Bío, el sujeto ingresó en la madrugada a la vivienda ubicada en calle 12 de octubre de la población María Eilers.

El hecho fue alertado por vecinos, quienes dieron aviso a Carabineros, logrando su detención

Se trata de información entregada por vecinos de la población María del Cerro Los Placeres, junto a Carabineros, aquí en la comuna de Valparaíso, quienes lograron la detención de un hombre al interior de un domicilio habitado en la calle 12 de Octubre.

En concreto, según la información policial, el delincuente ingresó a la propiedad a eso de las 5:00 horas, amordazando a la propietaria del inmueble, pero debido a su estado bajo los efectos de las drogas, se quedó dormido en el lugar.

Valparaíso: ladrón se quedó dormido junto al perro de la casa

De acuerdo con un video compartido a La Radio, el individuo registró diversas especies del inmueble antes de dormitar.

Incluso, las personas que se observan en el registro, señalan que el sujeto, en una situación calificada como insólita, estaba descansando junto al perro de la dueña de la vivienda.

Y es que, según dijo la afectada, el delincuente “entró y (el can) no le hizo nada. Mira como me dejó (él) la casa”.

En tanto, entre risas y molestia el hombre que grabó la escena comentó que “ahora el perro le echa la bronca al carabinero. Perro (sic) durmiendo con el otro hueón (el delincuente) ahí al lado”.

Por su parte, desde la presidencia de la Junta de Vecinos, José María Eilers, se informó que en dos días cinco casas han sido violentadas en el sector.

Frente a ello, se señalaron que tienen una coordinación con Carabineros junto al retén también y Vecinos Unidos, tratando de hacer lo que más se puede para evitar estos tipos de situaciones delictivas.

Asimismo, realizaron un llamado también a las autoridades para abordar este problema, ya que en el barrio, según señalaron, son pocos los vecinos que tienen armas propias para defenderse y si alguien saldrá perdiendo no serán ellos.

Revisa el video de la insólita situación: