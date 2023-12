El profesional afirmó que nunca le llegó la invitación formal al evento y que luego de ingresar al teatro fue "abordado por cuatro gigantones desconocidos que me obligaron a salir a la fuerza, arrastrándome más de 50 metros, y con violencia me expulsaron a la calle con golpes y amenazas". Versión opuesta a la entregada por el municipio.

El arquitecto Lorenzo Berg denunció una agresión en la ceremonia de reapertura del Teatro Municipal de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. El hecho fue condenado por la Facultad de Arquitectos y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde es docente, así como también del Colegio de Arquitectos.

No obstante, desde la Municipalidad de Viña del Mar entregaron otra versión de lo ocurrido.

“Nunca había sido vejado de tal manera”

A través de su perfil de Facebook, Berg denunció que pese a ser el autor responsable del proyecto y de la obra durante 13 años, no recibió una invitación oficial para la actividad. En el posteo adjuntó una foto donde se le puede ver solo al exterior del teatro.

Luego, en la misma publicación, mostró la conversación que sostuvo con quien sería la relacionadora pública de la casa edilicia, donde el arquitecto le preguntó a qué hora es la inauguración, a fin de tener tiempo para organizar una exposición que tenía agendada y los tiempos, ya que su residencia es en Santiago.

Ante ello le responden a que la actividad sería a las 21:00 horas, le piden su dirección para enviarle la invitación y le aclaran -ante su pregunta- que no podía ir con acompañante.

“Nunca me llegó la invitación formal y tampoco estaba registrado… Fue vergonzoso para que me hicieran pasar”, añadió el profesional.

Pero la situación no quedó así, ya que, según expuso, “estando en platea, antes del inicio del espectáculo, observando detalles, fui abordado por cuatro gigantones desconocidos que me obligaron a salir a la fuerza, arrastrándome más de 50 metros, y con violencia me expulsaron a la calle con golpes y amenazas. Terminé solo en urgencia del hospital, me dieron medicación y reposo”, añadió y confirmó la presentación de acciones legales porque “nunca había sido vejado de tal manera”.

:: Comunicado Público :: pic.twitter.com/d1GgUZ5fhf — FAU U. de Chile (@MundoFAU_uchile) December 6, 2023

Universidad de Chile y Colegio de Arquitecto repudia agresión

Tras lo ocurrido, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, de donde es docente, manifestó “su profundo malestar y rechazo por lo acontecido el día 1 de diciembre del presente, en el marco de la reapertura del Teatro Municipal de Viña del Mar”.

En el comunicado, aseveran que “al profesor Lorenzo Berg se le obstaculizó el ingreso al recinto, fue agredido y ofendido en reiteradas ocasiones, a pesar de identificarse como el arquitecto a cargo de la obra. Si bien, tras su insistencia lo dejaron acceder, sólo pudo quedarse distante del escenario por órdenes del personal a cargo. Finalmente, fue abordado por cuatro personas, aparentemente guardias civiles, quienes lo obligaron a salir del teatro a la fuerza y con violencia lo expulsaron a la calle Valparaíso después de golpes y amenazas. El profesor Lorenzo Berg tuvo que ser atendido en Urgencia”.

“Como Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, expresamos nuestro máximo repudio a lo acontecido y denunciamos la negligencia por parte de las autoridades a cargo, de no contar con un protocolo de acceso deferente hacia las personas. Lorenzo Berg tiene 40 años de ejercicio profesional, varios premios por su labor, profesor titular de Universidad de Chile y con 65 años de edad. Además de ello, es el arquitecto responsable de la restauración del Teatro Municipal de Viña del Mar”, añaden en el escrito.

Cuestionamiento al que también se sumó el Colegio de Arquitectos de Chile, tal como se observa en la siguiente publicación:

Versión de la Municipalidad de Viña del Mar

A través de un escueto comunicado, desde la Municipalidad de Viña del Mar informaron que “tras solicitar reporte al equipo de Seguridad, se nos informó que al interior del recinto había una persona violenta, agrediendo al personal municipal, que había empujado a la Encargada de Protocolo y golpeado a dos trabajadores”.

Afirman que para “resguardar la integridad de los invitados a la ceremonia, la persona violenta fue retirada del lugar para que el evento se desarrollara con total normalidad. Como Municipio vamos a cuidar siempre a la comunidad y a los funcionarios que realizan una gran labor en toda la ciudad”.