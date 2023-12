Un incendio forestal, hasta ahora sin control, se está desarrollando en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.

Según información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el fuego comenzó en el fundo La Providencia y, de momento, ha consumido al menos 90 hectáreas.

El organismo se encuentra desplegado en el lugar con diversos recursos técnicos, que incluyen: 11 brigadas, 5 camiones cisterna, 4 helicópteros y 3 aviones cisterna.

Además, tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Quilpué se sumaron al combate de las llamas.

Producto de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla en la comuna.

ACTUALIZACIÓN #IFFundoLaProvidencia, #Quilpué, #Valparaíso

Activo con alta intensidad y avance rápido

🟡#AlertaAmarillaComunal

Sup p➡️90 ha

Recursos➡️1 Puesto de mando,4 técnicos, 12 brigadas, 5 camiones c, 5 helicópteros,3 aviones c, 1 ACO #CONAF y 3 carros #Bomberos de Quilpué pic.twitter.com/vZv1YtLObC

— CONAF – Incendios forestales (@incendios_CONAF) December 2, 2023