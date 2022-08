En proceso de tramitación se encuentra una causa que investiga la denuncia presentada por una mujer de 23 años, quien asegura haber sido golpeada, rapada y encerrada por al menos una semana en el domicilio de su pareja en Villa Alemana, región de Valparaíso.

La madre de la víctima denunció los hechos tras encontrar fotografías de su hija en redes sociales, quien presentaba heridas en su rostro y cuerpo.

Recibiendo contención psicoemocional y evaluando la posibilidad de una representación legal con el Centro de la Mujer de La Florida, en la región Metropolitana, se encuentra una mujer de 23 años que denunció haber sido retenida por su conviviente durante una semana en Villa Alemana.

La víctima -identificada solo como Rosario- decidió relatar lo ocurrido ante los micrófonos de La Radio, manifestando que fue golpeada y encerrada en el domicilio de su pareja.

“Se metió a mis redes sociales, subió fotos mías torturándome. En la parte de la puerta para que yo no saliera puso un mueble que yo no me lo podía (…) Me cortó el pelo, las cejas, me amarró, tenía un palo al lado de la cama y me amenazó con esas cadenas con las que se amarran las motos”, relató la mujer.

El capitán Boris Castillo, subcomisario administrativo de la Sexta Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, precisó que el hecho fue denunciado el 14 de agosto recién pasado, cuando la madre de la víctima descubrió el estado en que se encontraba su hija a través de redes sociales.

La víctima fue encontrada en la vía pública, deambulando por la comuna de Villa Alemana, quedando luego al cuidado de su madre, Rosa Leguas, quien decidió enviarla fuera de la región de Valparaíso para resguardar su integridad.

Desde Carabineros también precisaron que la causa está siendo tramitada por el Juzgado de Familia de Villa Alemana. En tanto, la víctima se mantendrá en la región Metropolitana para evitar la comunicación con su pareja.