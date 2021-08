Una preocupante denuncia realizó el diputado Andrés Celis en relación al caso Amelia Salazar, niña de un año y 9 meses que falleció esperando un cupo de cama UCI en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

Según acusó el parlamentario, él habría recibido presiones por parte de directivos que componían la mesa central del Colegio Médico Nacional en 2019, con el fin de bajar la presión en contra de los médicos que estaban siendo sumariados a raíz del caso.

El hecho fue declarado por Celis tras la aprobación unánime del proyecto de ley que busca declarar el 04 de julio como el Día por la Defensa de la Salud Digna, iniciativa que nace para conmemorar a la pequeña.

Según el parlamentario, la presión ocurrió mientras se llevaba a cabo la fiscalización e investigación que concluyó que efectivamente sí había una cama al interior del recinto porteño para la niña. Hecho que, recordemos, derivó en la suspensión por 5 años de una médico, por su responsabilidad en la muerte de Amelia Salazar Jorquera.

“Me llamó un miembro de la actual mesa del Colegio Médico (…) para que bajara un poco esta fiscalización por el caso de Amelia en el Hospital Van Buren. Él sabe a qué me refiero. Y me llamó mucho la atención porque en definitiva lo que me estaba pidiendo era que no hablara más del tema, que no fiscalizara”, afirmó Celis.

Radio Bío Bío Valparaíso contactó al Colegio Médico Nacional, para consultarle respecto a las denuncias del parlamentario. Sin embargo, al momento de publicar esta nota, aún se está a la espera de las declaraciones que pueda emitir el colegiado.

En lo que respecta a la aprobación en la Cámara del proyecto, Mauricio Salazar, padre de Amelia, se mostró emocionado por la decisión y señaló que con esto se vuelve a instalar la demanda territorial en salud, apuntando a la necesidad que tiene la comunidad del Cerro Las Cañas de contar con un CESFAM.

“Queremos que instale la demanda territorial en Salud (…) necesitamos una mejor salud para todo Valparaíso”, manifestó.

Respecto de la lucha por parte de los padres de Amelia para que se construya un Cesfam en el Cerro Las Cañas, esto nace luego del mega incendio de Valparaíso ocurrido en 2014. Tras el siniestro, el recinto se vio afectado, quedando sin posibilidad de funcionamiento. A más de 7 años de la emergencia, aun no se ha reconstruido.