El diputado Rodrigo González (PPD), vicepresidente de la Cámara, ofició al director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, para denunciar que nueve manipuladoras de alimentos de la institución – que están embarazadas – no han sido contratadas por la empresa concesionaria Salud y Vida.

“Esa es una obligación y Junaeb tiene también la responsabilidad de hacer cumplir las bases de la concesión”, dijo el legislador a través de una declaración pública.

“He hablado con él y se ha comprometido a gestionar a la mayor brevedad la situación dramática que están viviendo estas personas, en medio de la pandemia, que viven con gran angustia”, añadió.

En el documento, el parlamentario señaló que todo el grupo vive en la región de Valparaíso: dos de las afectadas viven en Limache, otras dos en Llay Llay, dos en Los Andes, una en Hijuelas y otra en Villa Alemana. De una no se compartió su comuna de residencia.

Audio de WhatsApp

En su oficio, el congresista incorporó la transcripción de un audio de WhatsApp donde una de las trabajadoras expone su situación.

Léela a continuación:

Hola tía María. Disculpe que la moleste, es que yo quería saber qué va a pasar con mi plata.

Saben que no he tenido respuesta de nadie y la verdad es que ya esto me tiene un poco desesperada.

Tengo dos guaguas en la casa y la verdad que todos los días tengo que comprar pañales, leche, y (de) mi sueldo no he sabido nada, de mi plata, hace más de un mes.

Mi hija tiene un mes y no sé nada, como no llaman de Recursos Humanos, y me tiran a buzón de voz, hoy en la mañana intenté hablar (…) con la tía Anita. Suena dos veces y luego me corta.

Nadie me contesta tía, yo necesito saber qué va a pasar conmigo porque necesito la plata, tengo dos guaguas.

La verdad no estoy muy bien después de la operación. Esto me afecta porque no sé qué va a pasar conmigo.

No sé si voy a recibir plata, hace un mes que no recibo ningún peso y necesito mi sueldo, necesito mi plata.

Eso tía, si me puede ayudar, me siento mal, ya me tiene con dolor de cabeza. Estoy esperando respuesta hace dos semanas y nadie me dice nada, nadie me dice qué va a pasar conmigo.

No sé qué hacer, si dirigirme a la Inspección del Trabajo, no sé, estoy en la nada, en la nada, nada, nada.