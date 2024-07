Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aceptó la renuncia no voluntaria de Patricio Altermatt Selame, Director del Serviu de la Región de Tarapacá, quien deja el cargo tras solo siete meses en funciones y es reemplazado por Juan Pablo Sepúlveda Rosso. Este cambio se suma a la solicitud de renuncia anterior de Ricardo González, director del Serviu en Antofagasta en 2023, relacionada con un "convenio no clarificado" y problemas financieros. Altermatt lideraba una de las regiones con menor avance en el Plan de Emergencia Habitacional, aunque las razones exactas de su salida aún no se han aclarado.