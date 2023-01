"Anda a meterte a las tomas, sé que no te irías a meter porque no saldrías vivo de allá". Con esas palabras, una mujer increpó al delegado presidencial de Tarapacá, en medio de la crisis de seguridad que vive la zona. La situación se vivió este viernes, misma jornada en que la autoridad visitó Alto Hospicio, comuna que en 2022 alcanzó la tasa de homicidios más alta del país (50). Ya en 2023, la región de Tarapacá suma 11 homicidios en menos de un mes.

Un tenso momento vivió el delegado presidencial de la región de Tarapacá, Daniel Quinteros, luego de ser confrontado por vecinos de Alto Hospicio. Esto, en medio de la crisis de seguridad que vive la zona.

Fue la tarde de este viernes 27 de enero que la autoridad sostuvo una reunión con el alcalde Patricio Ferreira, Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público y la subsecretaría de Prevención del Delito. ¿El objetivo? Escuchar las demandas de uniones comunales de Alto Hospicio, en materia de seguridad.

Precisamente ese mismo día el delegado fue encarado por vecinos de la comuna. El momento lo compartió un usuario de Twitter, quien aseguró que la situación se vivió luego de que Quinteros terminara un punto de prensa en la plaza Belén.

El registro muestra a dos mujeres increpando al delegado por la falta de seguridad. Es luego de que él diga que “está dispuesto a conversar” que una de ellas profundiza en su pesar.

“A mí me asaltaron con mis dos hijos, si yo no hubiera entregado (mis cosas), a mis hijos me los hubieran matado o me hubiesen matado a mí enfrente de mis hijos”, exclama.

La mujer agregó que “Carabineros tampoco tiene la autoridad de dispararle a esos desgraciados” y que el tiempo de respuesta es lento, porque “no dan abasto”.

“Somos muchos, anda a meterte a las tomas”, desafió la mujer al delegado. “Sé que no te irías a meter porque no saldrías vivo de allá”, lanzó. En ese momento, otra mujer se sumó a la conversación y aseguró: “Ni a la feria podemos ir”.

Con todo, el intercambio termina luego de que un carabinero señala que justamente irían a recorrer la zona.

Inseguridad en Alto Hospicio

Ese mismo viernes por la mañana, el delegado se refirió a la inseguridad en la región de Tarapacá. Mediante un video difundido en las redes sociales de la Delegación, Quinteros dijo reconocer la “situación difícil en la que nos encontramos”.

“Condenamos, por lo mismo, enérgicamente cada uno de los hechos de violencia que han puesto en jaque a nuestros vecinos y vecinas de la región”, indicó.

🔴Delegado presidencial @dquinterosr condena hechos de violencia que han afectado a los vecinos y vecinas de la región de #Tarapacá. “Como Gobierno estamos decididos y comprometidos con la seguridad de cada uno de los habitantes de nuestro país y región”, indicó. pic.twitter.com/Kdn75L9YQF — Delegación Presidencial Regional de Tarapacá (@DPRTarapaca) January 27, 2023

En esa línea, apuntó a una serie de medidas, entre las que mencionó avanzar en una subcomisaría para Alto Hospicio, reforzar las dotaciones de Carabineros y la solicitud realizada a la Fiscalía Nacional de un fiscal preferente para homicidios intencionales.

Tarapacá: 11 homicidios en menos de un mes

Esta semana hubo tres homicidios en la región de Tarapacá: uno en Colchane y dos en Alto Hospicio. Justamente en esta última comuna, la madrugada del viernes 27 una mujer murió luego de ser asaltada junto a su pareja. Ese mismo día el alcalde Patricio Ferreira decidió cancelar las actividades de verano.

“Le pedimos al Gobierno en este minuto que necesitamos más policías, ahora ya. No queremos más muertos Hospicianos. (…) Si es necesario que salgan los militares a recorrer las calles, entonces que también salgan. Estamos cansados, estamos aburridos, estamos con pena, estamos con rabia”, sostuvo el jefe comunal.

La región de Tarapacá suma 11 homicidios en menos de un mes, una cifra que mantiene preocupados tanto a los habitantes, como a las autoridades de la zona.

Finalmente, recordemos que en 2022, Alto Hospicio alcanzó la tasa de homicidios más alta del país con 50 casos registrados.