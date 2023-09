La consejera constitucional y militante de Renovación Nacional, Ivonne Mangelsdorff figura como imputada en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en municipios de la región de Ñuble y O’Higgins, llamado caso “Cuentas corrientes”.

En la mencionada indagatoria de la Fiscalía de Chillán, ya están procesados Manuel Pino (UDI), alcalde de Ñiquen, quien se encuentra en arresto domiciliario total; y César Figueroa (ex UDI), jefe comunal de San Ignacio, actualmente en prisión preventiva.

A Pino le imputan dos delitos de cohecho, mientras que a Figueroa lo acusan por cohecho, soborno, malversación de fondos, falsificación de instrumento público y fraude al fisco.

El caso se origina luego de que se acusara al dueño de Gestión Global, Rodrigo Carmona Olivarez, y su colaborador, Rodrigo Sandoval Teran (exconcejal UDI de Chillán), por ofrecer sobornos a los funcionarios públicos con el fin de favorecer a la firma para que se adjudique licitaciones de asesorías financieras. Ambos están en prisión preventiva.

Escándalo que, según un reportaje de T13, también involucra a Ivonne Mangelsdorff quien además de estar escribiendo el proyecto de nueva Constitución, se desempeña como directora del Departamento Jurídico de la municipalidad de Graneros. Precisamente, tras San Ignacio y Ñiquén, en Ñuble, la Fiscalía comenzó a investigar en abril pasado al municipio de O’Higgins.

Es más, a mediados de abril, la PDI allanó dependencias municipales de Granero, en busca de evidencia que corrobore la hipótesis de que Rodrigo Carmona habría intentado influir para que su empresa se viera beneficiada con la licitación de la asesoría financiera para la comuna.

La investigación arroja que Carmona habría entregado un pendrive a Ivonne Mangelsdorff con indicaciones para la confección de dicha licitación, lo que se menciona en escuchas telefónicas y luego en la declaración judicial del asesor jurídico de Graneros Frederick Gutiérrez.

Es más, Ivonne Mangelsdorff también declaró ante los investigadores, y según T13 habría dicho que “respecto de si es normal que el señor Carmona me pase las bases de una licitación, no encuentro normal este hecho, pero en mi rol de jurídico, esto se tiene que revisar. Por ello nunca le di una respuesta. Para mi esto fue un formato, asumiendo que este este hecho era para mi más fácil de entender. Sobre la información que carmona me entregó, recuerdo perfectamente que son tres archivos, que los copié y nunca me senté a trabajar en ellos, porque había cosas más importantes”.

En tanto, la abogada de la consejera constitucional por Renovación Nacional, Teresa Gaete, Ivonne Mangelsdorff tuvo contacto en una ocasión con el “señor de apellido Carmona, principal imputado” en el caso cuentas corrientes, y que lo habría recibido después de que fuera derivado por el alcalde Claudio Segovia.

Por ahora, la investigación sigue su curso y tiene plazo límite para las indagatorias correspondientes hasta noviembre.