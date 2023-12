El Ministerio del Interior y Seguridad Pública confirmó al periodista Anwar Farrán (Partido Liberal) como el nuevo delegado presidencial regional de Ñuble, tras tres semanas con el cargo acéfalo.

De inmediato, el nombramiento generó cuestionamientos y reacciones en el mundo político local. Esto, porque distintas autoridades apuntan a que el profesional no cumple con todos los requisitos para asumir el cargo. En concreto, el de haber residido en la región durante los últimos dos años.

“He tenido que moverme de mi comuna para ejercer”

En un punto de prensa, el propio Farrán respondió a las críticas, señalando que “el vínculo que tengo con la región es bastante importante. La primera vez que mis ojos vieron el mundo fue aquí en Chillán”.

“Me llama un poco la atención porque yo, al igual que muchas otras personas que vienen de pueblos cercanos, somos víctimas del centralismo. Yo soy periodista y he tenido que moverme desde mi comuna para poder ejercer profesionalmente”, lanzó respecto a los cuestionamientos.

En esa línea, acotó que se siente una persona “muy cercana y con conocimiento, no sólo de Chillan, sino de sus 21 comunas (de Ñuble)”.

La autoridad afirmó que su énfasis será la seguridad ciudadana y la prevención de incendios forestales. A su vez, informó que este lunes citó al gabinete regional, con todos los seremis, para trabajar los temas pendientes.

Reacciones al nombramiento del nuevo delegado presidencial de Ñuble

El diputado demócratacristiano Felipe Camaño aseguró que ofició a la ministra del Interior para que se clarifique si el reciente nombramiento cumple con lo establecido en el artículo 124 de la Constitución política. Esto es acreditar residencia en la región, al menos dos años antes de su elección.

En tanto, tres diputados de la UDI recurrirán a la Contraloría, denunciando una “ilegalidad” en el nombramiento. Se trata del senador Gustavo Sanhueza y los diputados Marta Bravo y Cristóbal Martínez.

La tripleta apuntó a que el profesional fue candidato a diputado por uno de los distritos de la región del Bío Bío y que distintas publicaciones en redes sociales vinculan al periodista a otras regiones, y no a la zona que hoy representa.

“Más allá de las capacidades que pueda reunir el nuevo delegado presidencial y la urgencia que existía por nombrar a una persona en este cargo, es absolutamente inentendible que el Ejecutivo, pero en específico el Presidente Gabriel Boric, no hayan optado por alguien de la región, con vínculo con la ciudadanía y que tuviera un amplio conocimiento de nuestro territorio. Aquí evidentemente hay una actitud centralista y una falta de compromiso con Ñuble”, criticaron los parlamentarios.

“Tiene que defender los intereses locales”

El diputado RN Frank Sauerbaum sostuvo, en conversación con Radio Bío Bío, que si bien es necesario aclarar el punto, lo que importa es trabajar por la región.

“A mí no me interesa si es de Cabrero, Los Ángeles, de China…me da lo mismo, siempre y cuando se cumpla la ley (…) Si cumple los requisitos legales, yo no tengo ningún inconveniente. Para mí lo trascendental es que él entienda que claramente representa al Presidente de la República en la región de Ñuble, pero tiene que defender los intereses locales”, argumentó.

Y sumó: “Lo que no puede pasar es que simplemente sea un empleado que le haga check a lo que le dicen del Gobierno central y no defienda nuestra situación particular”.