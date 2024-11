Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La temporada de cruceros en la región de Los Ríos para el 2024-2025 contempla solo dos embarcaciones, siendo uno de ellos ya visitante y el segundo programado para marzo, una disminución significativa en comparación con la temporada anterior que contó con seis cruceros de lujo. A pesar de que el turismo marítimo era destacado el año pasado por promover la región en el extranjero, el Ministerio de Economía ahora señala que no es su enfoque principal. Mientras que en otras regiones del país, la temporada de cruceros ya ha comenzado con el objetivo de fortalecer la actividad turística y diversificar las opciones, en Los Ríos las condiciones no serían las más adecuadas para este mercado, según indicó la seremi de Economía, Alejandra Vásquez. A pesar de conversaciones con operadores turísticos y un apoyo a emprendedores para interactuar con los turistas, la diversificación de actividades en la región aún no se ha concretado, evidenciando una falta de énfasis por parte de los organismos públicos en este tipo de turismo.