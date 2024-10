Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Contraloría detectó irregularidades en obras licitadas por el Departamento de Educación de Valdivia, cuya empresa ejecutora pertenecía a una persona que también prestaba servicios al DAEM. Se reveló que la empresa contratista no cumplió con el criterio de "plazo de ejecución", se pagaron trabajos no finalizados y se detectaron deficiencias constructivas no resueltas. La Municipalidad adjudicó 8 licitaciones superiores a 1.121 millones de pesos, donde la representante legal de la firma era funcionaria del DAEM. La Contraloría instruyó un sumario para determinar responsabilidades, mientras la concejal Vicky Carrasco solicitó explicaciones a la alcaldesa por presunto mal uso de recursos. El alcalde subrogante de Valdivia aseguró que se tomaron medidas y criticó el uso político de la situación, y la representante legal de la empresa habría renunciado al DAEM tras los hechos revelados.