Tras caer de un camión recolector de basura en Valdivia, el trabajador Segundo Colipí Coronado sufrió cuatro costillas fracturadas, pero a pesar de los dolores, debió regresar al trabajo. La familia dice que teme ser despedido. El accidente ocurrió el 23 de abril cuando el camión giró a la izquierda y chocó con un poste, arrojándolo a unos 3 metros de distancia. A pesar de las heridas, las autoridades determinaron que no se trató de un accidente grave y no hubo sanciones a la empresa empleadora. La esposa del trabajador se mostró indignada por la situación, criticando que su esposo tuvo que volver a trabajar sin recibir el apoyo necesario, incluso mencionando que no han recibido la ayuda prometida. Colipí, que lleva 30 años en el trabajo, ha sufrido otros accidentes en el pasado sin recibir indemnización, mostrando la precariedad de su situación laboral.