Más del 46% de las comunas que componen la Macrozona Sur, entre las regiones del Bio Bío y Los Lagos, han sido afectadas por hechos de violencia. Así al menos lo dio a conocer la Asociación de Contratistas Forestales, señalando que los atentados están afectando la actividad económica.

De acuerdo al gremio, desde 2014 a la fecha tres comunas de la región de Los Ríos concentran los ataques en contra del rubro: Lanco con 13, Panguipulli con 5 y San José de la Mariquina con 3.

Así también dijeron que lo más preocupante es la falta de inversión para los próximos años, a pesar que más de 2 millones de hectáreas están listas para recibir plantaciones. Una situación que podría generar una merma en el crecimiento de las regiones que componen la Macrozona Sur, donde la actividad forestal es una de las más importantes.

El presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, afirma que de manera anual cerca de 4 millones de metros cúbicos de madera quedan sin procesar, debido a que los bosques están ubicados en zonas donde se instaló la violencia.

“Hay 3 a 4 millones de metros cúbicos que no se pueden procesar, bosques que están en regiones que no se pueden procesar, son más o menos 3 a 4 aserraderos. Esos están capturados en zonas complicadas, en zona roja, no hay ninguna posibilidad que la actividad forestal se expanda en los términos que el país lo necesita”, manifestó Muñoz.

A esto agregó que “el sector forestal es principalmente regionalista, entonces cuando nos encontramos en esta condición de que no hay inversión, las economías regionales se van a ver receptivas”.

Creación de Subsecretaría Forestal

El presidente de Pymemad en la zona, Patricio Escalona, señaló que hay una baja en la demanda de madera y que a nivel local factores como la inestabilidad política, además de los hechos que calificó como terroristas, están afectando la inversión.

Según el dirigente, es momento para que el Gobierno evalúe la creación de una Subsecretaría Forestal.

“La Subsecretaría Forestal hace mucho tiempo que la estamos pidiendo, yo creo que es el momento adecuado para dirigir los recursos, hoy día dependemos del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura está muy preocupado sin duda del tema agrícola, no le resto importancia, pero los temas forestales no pueden ser resueltos por los agrónomos”, precisó Escalona.

En la Asociación de Contratistas Forestales coinciden con la propuesta y señalan que el rubro es mucho más grande que la actividad pesquera, que cuenta con una Subsecretaría.

Además, afirmaron que el único proyecto de inversión que sigue adelante en la Macrozona Sur es MAPA, de empresas Arauco, en la región del Bio Bío.