Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una mujer de 44 años, residente en la región Metropolitana, fue hallada con vida en el Muelle de las Almas en Cucao, Chonchi, tras haber estado extraviada desde el miércoles. Dejó su vehículo estacionado y no regresó, lo que motivó un extenso operativo de búsqueda con la participación de bomberos y Carabineros. A pesar de no encontrarla durante la noche, retomaron la búsqueda el jueves después de que la mujer lograra contactarse por teléfono. Tras ser encontrada en una quebrada, fue rescatada y llevada a un centro de salud para evaluación médica. Su identidad no ha sido revelada.