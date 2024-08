El candidato alcalde de Puerto Montt por el Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, se desmarcó del ahora destituido alcalde Gervoy Paredes y descarta que esa situación lo perjudique en las elecciones.

Por su parte, el senador Iván Moreira dijo que la región se ha convertido en el ícono de la corrupción.

El fallo del Tribunal Electoral de Los Lagos que destituyó a Gervoy Paredes como alcalde de Puerto Montt sigue generando repercusiones en la política de la zona.

La medida se adoptó tras constatarse por 8 puntos de 17 que el ahora exjefe comunal incumplió notablemente los deberes de su cargo.

Quinteros se desmarca de Paredes

Entre los que reaccionaron está el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros, quien se desligó de la imagen de Paredes.

“Yo creo que no va a inferir en mi candidatura. Que seamos del mismo partido no significa que pensemos y actuemos de la misma forma. La gente acá en Puerto Montt me conoce, sabe lo que pienso, sabe lo que puedo hacer”, afirmó el exparlamentario.

En tanto, el senador de la UDI por la región de Los Lagos, Iván Moreira, dijo que la comuna se está convirtiendo “en la capital de la corrupción”. Tras lo ocurrido con Paredes, espera que las nuevas autoridades sean verdaderos fiscalizadores del municipio y de la Gobernación.

Hasta este jueves 29 de agosto, Gervoy Paredes tiene plazo para apelar a la determinación al Tribunal Electoral de Los Lagos, entendiendo que aparte de su destitución, tiene inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años.

Es preciso indicar que luego de lo resuelto por el TER, el Partido Socialista decidió suspender la militancia del destituido alcalde, argumentando que no tolerará faltas a la probidad.