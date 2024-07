Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Contraloría propuso la destitución de tres altas jefaturas del Gobierno Regional de Los Lagos debido a la transferencia millonaria a una institución privada sin esperar la "toma de razón" del ente contralor. Los destituidos son el ex Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE Los Lagos, Mauricio Saavedra; el ex jefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional, Alejandro Macías, y la Administradora Regional del Gore, Viviana Godoy. El gobernador Patricio Vallespín acatará la destitución de Godoy, considerada su mano derecha, destacando que ella no cumplió adecuadamente sus funciones. Contraloría dio 10 días hábiles para cumplir esta decisión.