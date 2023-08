El parlamentario aseguró que hubo reuniones entre la ONG y "agentes" del GORE de Los Lagos que no quedaron registradas como estipula la ley de Lobby. Por su parte, desde FIMA cuestionaron que el senador no investigara antes de haber dicha acusación y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional lo llamó a no hacer acusaciones al voleo.