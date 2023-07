Sobre $353 millones adeudan los conductores por el servicio de parquímetros -o estacionamiento- en la comuna de Osorno, en la región de Los Lagos.

La cifra se conoce en momentos que se notifican infracciones desde el juzgado de Policía local.

El director de tránsito municipal, Luis Vilches, aclaró que esto resulta de una ordenanza que no es nueva, y que incluye denuncias ante el tribunal.

“En esa misma ordenanza, se establece en caso de que las personas no paguen los parquímetros, que se le puede cursar una infracción y enviar los antecedentes al Juzgado de Policía Local”, advirtió.

“Eso es algo histórico, no es que ahora se le esté cursando una infracción o una notificación, y lógicamente ahí la empresa después persigue su deuda, porque ahí nosotros no tenemos mayores atribuciones”, agregó.

En esa línea, resaltó que los deudores “generalmente, son personas que tienen deudas sobre los $100 mil, hasta $300 mil, que ellos no pagan porque no quieren. Se les envía los antecedentes al Juzgado. Se ha hecho siempre y se va a seguir haciendo porque está en la ordenanza”.

Desde la empresa local Global Service, encargada del servicio de operadores de parquímetros, que se adjudicó la concesión en septiembre de 2022, el administrador, Luis Maldonado, dio cuenta de una abultada deuda de conductores y la particular excusa para no cumplir con el importe.

“Tengo una morosidad de $353 millones 246 mil 510, porque hay deudores que no pagan nunca, se estacionan todos los días y no pagan. Porque siempre han dicho que las concesionarias están 6 meses, total después llega otra y seguimos así. Nosotros vamos para el año, y vamos a postular a la otra concesión”, explicó.

“A esos clientes les digo: ‘si no me quiere pagar, no me pague, pero no se estacione más’. Yo pierdo $15 mil diarios por calzo (de 904 que hay en la ciudad) si una persona se estaciona ahí y no me paga”, detalló.

Además, Maldonado indicó que al mes promedian $10 millones impagos, donde los deudores corresponden a quienes no se les alcanzó a cobrar o sencillamente no hay intención de saldar el tiempo ocupado por estacionamiento.

En lo inmediato, el juzgado de policía local de Osorno notifica a los deudores por concepto de estacionamientos.