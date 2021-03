El Seremi de Agricultura en Los Lagos descartó una posible emergencia agrícola en la región por la escasez hídrica, asegurando que la falta de precipitaciones estaba prevista con antelación.

Desde el Sector Lechero y parlamentarios, lamentan esta decisión, por lo que solicitan reevaluar nuevamente la recomendación del Ministerio de Agricultura.

Además desde el rubro de la leche, acusaron una pérdida del 80% en el mes de febrero, debido a la escasez hídrica por el efecto de La Niña, que impactó a la zona en la producción de praderas y forraje.

No obstante, el informe final emitido por la cartera hacia la intendencia de Los Lagos, detalla que esta sequía, se adelantó, no hubo pérdida de ganado y la falta de agua que se evidenció en el verano no escapa de los parámetros.

Por lo tanto Eduardo Winkler, Seremi de Agricultura en la décima región, recomendó no decretar emergencia agrícola.

Eduardo Shcwerter, presidente de la Federación de Productores de Leche en Los Lagos, lamentó el rechazo por parte del ministerio.

Javier Hernández y Fidel Espinoza, diputados por Los Lagos, recriminaron este anuncio y solicitaron reevaluar la condición.

La Seremi de Agricultura en Los Lagos, aseguró que en el mes de abril se reevaluará los índices y además adelantará un bono para ir en ayuda de los agricultores.

Sin embargo, parlamentarios y el sector lechero, enfatizaron en que este aporte sólo beneficiará a los socios de Indap.