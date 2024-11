Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Integrantes del Gremio Camiones Aljibes Araucanía acudieron a la Delegación Presidencial Regional para denunciar que desde hace cinco meses no les pagan por distribuir agua potable a unas 8 mil familias en zonas rurales afectadas por la escasez hídrica. Representantes del gremio, incluido el vicepresidente Iván Lagos, indicaron que la deuda asciende a 3 mil millones de pesos y afecta a 100 proveedores, entre ellos David Pilquinao, quien teme no poder seguir operando si no se resuelve la situación. Radio Bío Bío en Temuco intentó obtener una opinión del delegado presidencial regional, José Montalva, sin éxito.